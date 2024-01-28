أبطال كفر الشيخ ضمن صفوف منتخب مصر في البطولة الإفريقية للمصارعة

حصل اللاعب محمد القاسم، لاعب المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى بكفر الشيخ مرحلة الصفوة، على المركز الأول على مستوى الجمهورية في تجارب أداء المنتخب وزن 77 ك في المصارعة.

كما حصل اللاعب عماد غالى لاعب المشروع بالمحافظة على المركز الأول وزن 72 ك كبار، ممثلين لمصر فى منافسات المنتخب فى بطولة أفريقيا للمصارعة 2024، التى تستضيفها مصر، بناءً على طلب اتحاد المصارعة المصري بتنظيم بطولة إفريقيا "أوقيانوسيا" المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وهنأ اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، اللاعبين المتميزين بعد انضمامهم لمنتخب مصر، متمنيا لهما الفوز ببطولة إفريقيا القادمة، خاصة وأنها تقام هذا العام على أرض مصر.

من جانبه، أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، أنه بانضمام غالى والقاسم يمثل المشروع القومي 4 من لاعبيه فى بطولة إفريقيا للمصارعة 2024 ضمن صفوف المنتخب، بعد انضمام اللاعبين رحيم غالى وأحمد عبد الباري تحت 17 سنة، موجهاً التهنئة للاعبى المشروع على تفوقهم فى تجارب أداء المنتخب مع كامل الدعم للأبطال حتى الفوز بالمركز الأول فى البطولة باسم مصر.