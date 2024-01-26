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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بسبب الأمطار.. فصل الكهرباء عن المنشآت الشبابية والرياضية بكفر الشيخ

مديرية الشباب والرياضة
مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ

أعلن الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، مواصلة غرفة العمليات المركزية بمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، عملها وتواصلها مع غرف العمليات بالإدارات الفرعية، ومراكز الشباب، لمواجهة آثار تقلب أحوال الطقس وسقوط الأمطار، بناء على توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

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وأصدر وكيل وزارة الشباب والرياضة، تعليماته منذ بداية تغير الطقس وسقوط الأمطار أمس السبت، واليوم الأحد، بتفعيل غرفة الأزمة المركزية بالمديرية، لمتابعة إجراءات مراكز الشباب والأندية، لمواجهة تبعات سقوط الأمطار التي تتعرض لها المحافظة، طبقا للتعليمات السابق تعميمها المتضمنة الإجراءات واجبة الاتباع في هذا الصدد.
 

وشدد وكيل وزارة الشباب والرياضة، على فصل التيار الكهربائي وكل الإجراءات التي تضمن أمن وسلامة المترددين على مراكز الشباب والأندية، واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة سوء الأحوال الجوية، بجميع الهيئات الشبابية والرياضية على مستوى المحافظة ومقار الإدارات الفرعية بإشراف عبد المنعم الكناني وكيل المديرية للرياضة ومصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، ومتابعة مديري الإدارات الفرعية.
 

وأكد محروس، التواصل المستمر بين جميع الإدارات الفرعية مع غرفة عمليات المديرية ومدير المديرية، ووكيلي المديرية بأي مستجدات على الفور، ومتابعة تمام تنفيذ التعليمات من كل مدير إدارة فرعية على مدار الساعة.
 

ووجه وكيل وزارة الشباب والرياضة، بضرورة استمرار اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنظيف أسطح المقرات، والمباني التابعة لها، وتسليك البالوعات، وفتح مواسير صرف المياه، والتأكد من توصيلها بالصرف الرئيسي مع إجراء الصيانة اللازمة للأسطح التي تحتاج إلى ذلك، بالإضافة إلى العمل على سرعة تصريف المياه التي تتجمع حول المقررات وتجهيز مصدر صرف دائم لها.

أشرف صبحى وزير الشباب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي الهيئات الشبابية والرياضية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الشباب والرياضة اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين

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