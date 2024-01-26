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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عيادات متنقلة و4 ندوات توعية عن تنظيم الأسرة في كفر الشيخ| صور

جانب من القوافل الطبية
جانب من القوافل الطبية

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم، انطلاق 4 ندوات توعوية عن أهمية تنظيم الأسرة بعدد من المساجد الموجودة في المدن المختلفة منها الحامول ومطوبس وذلك لتوعية وحماية الأمهات من الحمل الخطر، والمتكرر.

يأتي ذلك بالتعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف، وقطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.
 

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وأكد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، على ضرورة توفير كافة خدمات تنظيم الأسرة في جميع مراكز ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ خصوصاً المناطق النائية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بجودة عالية بالمجان مشيراً إلى أن العيادات المتنقلة تواجدت اليوم بالقرب من معظم المساجد قبيل وبعد صلاة الجمعة.
 

وأكد وكيل الوزارة، على استمرار تقديم التوعية والخدمات بالعيادات المتنقلة والقوافل الطبية في كل القرى بالمحافظة في الأماكن النائية والبعيدة عن الخدمات الصحية.
 

وأوضح الدكتور محروس الخولي، مدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة بكفر الشيخ، أن أغلب العيادات اليوم قدمت خدمات ووسائل تنظيم الأسرة للمواطنات المنتفعات بالمجان.

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