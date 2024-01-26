«أوقاف كفر الشيخ» تطلق قافلة دعوية للمناطق النائية بمركز قلين| صور

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم، انطلاق القافلة الدعوية لمديرية الأوقاف بكفر الشيخ من مسجد سيدي باشا، للمناطق النائية بإدارة أوقاف قلين وذلك برعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

وضمت القافلة الدعوية كلاً من: فضيلة الشيخ عطا بسيوني، وكيل الوزارة، والدكتور عبد القادر سليم، مدير الدعوة، والشيخ ياسر الغول، مدير إدارة الإدارات، والشيخ حمدي جعفر إدارة قلين، وعدد من الأئمة تم توزيعهم علي عدد من المساجد بالمناطق النائية لأداء خطبة الجمعة بقلين.

وحرصت هذه القافلة على إقامة بعض الأنشطة الدعوية المهمة منها: عقد مقرأة القرآن الكريم للأئمة بمسجد سيدي باشا غنام بقلين، وعقد مقرأة القرآن الكريم للجمهور بمسجد تفتيش قلين، وعقد البرنامج التثقيفي للطفل بمسجد باشا.

ومن جانبه، أكد الشيخ عطا بسيوني، وكيل الوزارة، أن جميع المساجد بأوقاف كفر الشيخ قد التزمت بالخطبة الموحدة، وبالوقت المحدد على مستوى المحافظة، ولم يتم رصد أى مخالفات بفضل الله، مضيفاً نسأل الله تعالى أن يحفظ مصر قيادة وشعباً وأن يجعلها في أمانه وضمانه واحة للأمن والأمان والاستقرار.

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