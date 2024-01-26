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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طوبة تخلي الصبية كركوبة.. طقس شديد البرودة وسقوط أمطار في كفر الشيخ

أمطار
أمطار

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم، الجمعة، انخفاضاً في درجات الحرارة، فضلاً عن سقوط الأمطار في مختلف مدن وقرى المحافظة، لاسيما في المناطق الشمالية بمراكز مطوبس والبرلس وبلطيم والحامول.

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وفي سياق متصل، وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تعليماته لرؤساء المراكز والمدن والوحدات القروية، بضرورة كسح مياه الأمطار من الشوارع لعدم إعاقة حركة سيرة المارة والمركبات، والعمل على مدار الساعة حتى انتهاء موجة الطقس السيئ.

يذكر أن درجات الحرارة في محافظة كفر الشيخ سجلت 17 درجة مئوية، وبلغت سرعة الرياح 23 كم / ساعة، ونسبة الرطوبة  77%.

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