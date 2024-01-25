عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة كفر الشيخ يسلم شهادة اعتماد معمل الميكروبيولوجيا الإكلينيكية.. صور

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ مع عميد كلية الطب

 

سلم الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم، شهادة الاعتماد من المجلس الوطني للاعتماد إيجاك لمعمل الميكروبيولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب البشري، للدكتور طه اسماعيل عميد كلية الطب البشري، ووكلاء الكلية، وفريق العمل من اعضاء هيئة التدريس بالكلية، معرباً عن بالغ سعادته بحصول معمل الميكروبيولوجيا الإكلينيكية على الاعتماد من المجلس الوطني للاعتماد إيجاك، مقدماً التهنئة لكلية الطب البشري وجميع القائمين عليها.
 

محافظ كفر الشيخ يتابع الجهود في نظافة وتجميل شوارع ومداخل بيلا.. صور

ختام الملتقيات البرلمانية لأعضاء نموذج محاكاة مجلس النواب في كفر الشيخ.. صور

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى أن الجامعة تواصل تحقيق الإنجازات والنجاحات المتميزة، من خلال حصول كلياتها على إعتماد معامل الجامعة في سبيل تحقيق التميز والتطوير المستمر بما يضمن تحقيق الرقي والتقدم للجامعة، مؤكداً أن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً لاعتماد معاملها.

 

وتابع: وتقدم الجامعة دعماً  كبيراً فى هذا المجال إيماناً منها بالدور الخدمي والبحثي الذي تؤديه المعامل، وكذا لرفع تصنيف الجامعة فى مختلف التصنيفات الدولية، مضيفاً: وتهتم الجامعة بأن تكون المعامل مرجعية لكل مستشفيات المحافظة، موجهاً الشكر لكلية الطب البشري، وفريق العمل من اعضاء هيئة التدريس بالكلية. 


كما أشار الدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إلى أن حصول معمل الميكروبيولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب البشري على الاعتماد من المجلس الوطني للاعتماد إيجاك يأتي في ضوء تطبيق الكلية للخطة الاستراتيجية لجامعة كفر الشيخ، وأعمال التطوير ورفع كفاءة القدرات المادية والبشرية التي تشهدها الكلية، موجها الشكر لكلية الطب البشري وفريق العمل من اعضاء هيئة التدريس بالكلية.
 

ومن جانبه، هنأ الدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب البشري، جميع منسوبي الكلية من وكلاء الكلية، وفريق العمل من اعضاء هيئة التدريس بالكلية، ورؤساء الأقسام العلمية، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وجميع العاملين بالجهاز الإداري، وطلبة الكلية بحصول معمل الميكروبيولوجيا الإكلينيكية على الاعتماد من المجلس الوطني للاعتماد إيجاك.

FB_IMG_1706203025115
FB_IMG_1706203025115
FB_IMG_1706203031460
FB_IMG_1706203031460
FB_IMG_1706203028256
FB_IMG_1706203028256
FB_IMG_1706203040071
FB_IMG_1706203040071
أعضاء هيئة التدريس البرلماني الجامعة للدراسات العليا والبحوث التصنيفات الدولية الدكتور عبد الرازق دسوقي التطوير المستمر المجلس الوطني للاعتماد ايجاك المجلس الوطني للاعتماد الميكروبيولوجيا الميكروبيولوجى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة غير سعيدة لطبيب تجميل وجه ريهام سعيد.. صور

الأهلي يعلن التعاقد مع مهاجم جديد | تفاصيل

تبدأ اليوم رسميا.. مواعيد جديدة لانقطاع الكهرباء في المحافظات

ارتفاع كبير لـ الدولار بعد صدور بيانات مفاجئة عن أكبر اقتصاد بالعالم

أمطار شديدة | إعلان رسمي من الأرصاد

بعد واقعة ريهام سعيد .. 5 أسباب تؤدي لفشل عمليات التجميل

بين الحياه والموت.. إمام عاشور يثير قلق جمهوره بهذه الرسالة

إسرائيل تكشف عن مكان يحيى السنوار في غزة

موضوعات متعلقة

محافظ كفر الشيخ يتابع الجهود في نظافة وتجميل شوارع ومداخل بيلا.. صور

ختام الملتقيات البرلمانية لأعضاء نموذج محاكاة مجلس النواب في كفر الشيخ.. صور

بتكلفة 838 مليون جنيه.. محافظ كفر الشيخ: نسبة تنفيذ مستشفى مطوبس يبلغ 37%

محافظ كفر الشيخ يتابع إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالرياض.. صور

ملتقيات برلمانية لأعضاء نموذج محاكاة مجلس النواب بكفر الشيخ .. صور

رفع 1200 طن قمامة خلال حملات مكثفة بكفر الشيخ

كفر الشيخ.. التحفظ على معدات ومواد بناء في دسوق | صور

«صحة كفر الشيخ» تنعى مدير إدارة التدريب

ترشيحاتنا

منتخب مصر لليد يفوز على تونس ويتأهل لنهائي أمم أفريقيا

وزير الدفاع الإسرائيلي يزعم: حماس تنهار في الأنفاق

تسجيل صوتي يكشف تفاصيل أكبر قضية تهريب أدوية سرطان فاسدة من فرنسا..فيديو

مصر أكبر منكم| السيسي يلقن نتنياهو درساً لن ينساه.. كواليس رفض الرئيس مكالمات زعيم إسرائيل

متحدث الوزراء: هذه المزايا يوفرها صندوق الاستثمار في الذهب للمواطن .. فيديو

باريس سان جيرمان يعلن التعاقد مع جوهرة برازيلية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جيب قصير.. داليا مصطفى تثير الجدل بملابسها عبر إنستجرام |شاهد

آيتن عامر تستعرض رشاقتها بصور جديدة | شاهد

رئيس هيئة الكتاب: رؤية من أهم مشاريع تجديد الخطاب الديني بمصر والعالم

وزير الأوقاف: علاقة الدين بالدولة ليست عدائية.. وحققنا نجاحا كبيرا مع وزارة الثقافة

فيديو

تفاصيل مقترح تحريك سعر رغيف العيش

سر تحريك ساعة يوم القيامة

آخرهم إمام عاشور.. الإصابات تضرب منتخب مصر

كنت متجوزة| بسمة وهبة تبعث رسالة لفنانة بعد انفصال ياسمين عبدالعزيز والعوضي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ