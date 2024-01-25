رئيس جامعة كفر الشيخ يسلم شهادة اعتماد معمل الميكروبيولوجيا الإكلينيكية.. صور

سلم الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم، شهادة الاعتماد من المجلس الوطني للاعتماد إيجاك لمعمل الميكروبيولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب البشري، للدكتور طه اسماعيل عميد كلية الطب البشري، ووكلاء الكلية، وفريق العمل من اعضاء هيئة التدريس بالكلية، معرباً عن بالغ سعادته بحصول معمل الميكروبيولوجيا الإكلينيكية على الاعتماد من المجلس الوطني للاعتماد إيجاك، مقدماً التهنئة لكلية الطب البشري وجميع القائمين عليها.



وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى أن الجامعة تواصل تحقيق الإنجازات والنجاحات المتميزة، من خلال حصول كلياتها على إعتماد معامل الجامعة في سبيل تحقيق التميز والتطوير المستمر بما يضمن تحقيق الرقي والتقدم للجامعة، مؤكداً أن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً لاعتماد معاملها.

وتابع: وتقدم الجامعة دعماً كبيراً فى هذا المجال إيماناً منها بالدور الخدمي والبحثي الذي تؤديه المعامل، وكذا لرفع تصنيف الجامعة فى مختلف التصنيفات الدولية، مضيفاً: وتهتم الجامعة بأن تكون المعامل مرجعية لكل مستشفيات المحافظة، موجهاً الشكر لكلية الطب البشري، وفريق العمل من اعضاء هيئة التدريس بالكلية.



كما أشار الدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إلى أن حصول معمل الميكروبيولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب البشري على الاعتماد من المجلس الوطني للاعتماد إيجاك يأتي في ضوء تطبيق الكلية للخطة الاستراتيجية لجامعة كفر الشيخ، وأعمال التطوير ورفع كفاءة القدرات المادية والبشرية التي تشهدها الكلية، موجها الشكر لكلية الطب البشري وفريق العمل من اعضاء هيئة التدريس بالكلية.



ومن جانبه، هنأ الدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب البشري، جميع منسوبي الكلية من وكلاء الكلية، وفريق العمل من اعضاء هيئة التدريس بالكلية، ورؤساء الأقسام العلمية، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وجميع العاملين بالجهاز الإداري، وطلبة الكلية بحصول معمل الميكروبيولوجيا الإكلينيكية على الاعتماد من المجلس الوطني للاعتماد إيجاك.

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