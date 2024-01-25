محافظ كفر الشيخ يتابع الجهود في نظافة وتجميل شوارع ومداخل بيلا.. صور

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، جهود الوحدات المحلية بمركز ومدينة بيلا في تجميل مداخل المدينة والقرى إلى جانب تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات بشكل دوري من الطرق الرئيسية والفرعية وتفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها، ورفع الناتج اليومي من القمامة والمخلفات والأتربة.

وفي ذات السياق، تم قص وتقليم الأشجار وإضفاء الشكل الجمالي والحضاري بالمركز والمدينة، بالإضافة إلى متابعة أعمال صيانة أعمدة الإنارة بالقرى، كما قام عمال المركز بتنفيذ حملة نظافة وتجميل مكبرة، تم خلالها تنظيف ورفع كفاءة مداخل وشوارع القري.

وأكد محافظ كفر الشيخ، على استمرار العمل لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات خاصة قطاع النظافة وذلك لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة وإظهار الشكل الجمالي لجميع القرى والمدن.

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