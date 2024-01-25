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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ختام الملتقيات البرلمانية لأعضاء نموذج محاكاة مجلس النواب في كفر الشيخ.. صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

شهد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، اليوم، ختام الملتقيات البرلمانية لأعضاء نموذج محاكاة مجلس النواب، اليوم الخميس بمشاركة 50 عضواً من أعضاء النموذج، بقاعة التعليم المدني بالمديرية، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

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أدار الملتقى البرلماني الدكتور رأفت صبحي الخبير البرلماني بمجلس النواب، تناول ختام الملتقى عرضاً تقييمياً للتقرير بالدراسة الذي أعدته اللجنة، عرض وتقييم لطلبات المناقشة العامة والاقتراحات، انعقاد الجلسة في صورتها النهائية تقييم الأداء بعد رفع الجلسة في صورتها النهائية.

قال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إن وزير الشباب والرياضة دائماً ما يؤكد أن الملتقيات البرلمانية أصبحت محطة ومنصة مهمة للقاء الشباب وتعزيز وعيهم ومعرفتهم بالعمل البرلماني، وبما يمكنهم من المساهمة الفاعلة في الارتقاء به، وأن يكونوا جزءاً وركيزة رئيسة في صناعة مستقبله.

وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى أن الوزارة لها نهج ثابت من تنفيذ ملتقيات برلمانية لأعضاء نموذج محاكاة مجلس النواب بهدف تحقيق تطلعات ورؤية القيادة السياسية التي تؤمن بالشباب وبقدراتهم التي تؤهلهم من المساهمة الفاعلة في مسيرة التطور التي تشهدها الجمهورية الجديدة.

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أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى وزير الشباب الجمهورية الجديدة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي

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