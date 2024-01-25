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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 838 مليون جنيه.. محافظ كفر الشيخ: نسبة تنفيذ مستشفى مطوبس يبلغ 37%

مستشفى مطوبس
مستشفى مطوبس

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الخميس، أعمال تنفيذ مشروع التطوير الشامل لمستشفى مطوبس المركزي، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة؜، بتكلفة 838 مليونا و932 ألف جنيه، على مساحة 12 ألف متر، بنسبة تنفيذ 37 %، وذلك بإشراف جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، لخدمة أهالي مركز ومدينة مطوبس، والمراكز المجاورة، طبقاً لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

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قال محافظ كفرالشيخ، إن مشروع تطوير مستشفى مطوبس المركزى عبارة عن مبنى رئيسى مكون من دور أرضى و4 طوابق علوية بالإضافة لمبنى العيادات والإقامة والمكون من طابق أرضى و5 طوابق علوية والمبانى الملحقة، مضيفا انه ستعمل المستشفى بطاقة استيعابية 155 سريراً منهم 100 سرير داخلى و 30 سريراً للعناية المركزة و 20 حضاناً و5 أسرة رعاية أطفال، و40 ماكينة غسيل كلوى.

 

ووجه محافظ كفر الشيخ، بسرعة الانتهاء من إنشاء المستشفى، وتوريد الاجهزة الطبية لها، لوضع حد لمعاناة الأهالي، وتقديم خدمات طبية متميزة، مؤكدا أن القيادة السياسية، تولي اهتماماً كبيراً بالقطاع الصحي بالمحافظة، وتم إنشاء العديد من المستشفيات وتطوير عدد آخر بمراكز ومدن المحافظة، ومنها إنشاء مستشفى بلطيم التخصصي، وقلين التخصصي، وسيدي غازي المركزي، ومستشفى البرلس المركزي، إضافة لمستشفى بيلا، إضافة للأعمال الإنشائية بمستشفى الحامول المركزى، ومستشفى الرياض المركزي، وتشغيل مستشفى الحميات بمطوبس، وأعمال التطوير التي تشهدها الوحدات الصحية بمطوبس.

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التامين الصحي الشامل الساحل الشمالي اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين مستشفى مطوبس المركزي

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