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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ملتقيات برلمانية لأعضاء نموذج محاكاة مجلس النواب بكفر الشيخ .. صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، ملتقيات برلمانية لأعضاء نموذج محاكاة مجلس النواب في الفترة من 24 حتى 25 يناير الجاري بمشاركة 40 عضواً من أعضائه، بقاعة التعليم المدني بالمديرية، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

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أدار الملتقى البرلماني الدكتور رأفت صبحي الخبير البرلماني بمجلس النواب، تناول الملتقى البرلماني عرض عام لاختصاصات مجلس النواب، مناقشة الأعضاء حول هذه الاختصاصات، إجراءات وضوابط افتتاح جلسة مجلس النواب وإدارتها وإنهائها، مداخلات الأعضاء في الجلسة، ضوابط إعداد جدول أعمال الجلسة، اختيار موضوع تقرير برلماني لدراسته ومناقشته وتشكيل لجنة لدراسته وإعداد تقرير لعرضه على المجلس، تعيين الوزراء المناسبين للرد على موضوع التقرير.

قال الدكتور عزت محروس وكيل وزارة  الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إن وزير الشباب والرياضة أكد في لقائه الأخير بأعضاء برلمان الشباب أن الملتقيات البرلمانية أصبحت محطة ومنصة مهمة للقاء الشباب وتعزيز وعيهم ومعرفتهم بالعمل البرلماني وما يمكنهم من المساهمة الفاعلة في الارتقاء به، وأن يكونوا جزءا وركيزة رئيسة في صناعة مستقبله.

كما أشار وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى أن الوزارة لها نهج ثابت من تنفيذ ملتقيات برلمانية لأعضاء برلمان الشباب، بهدف تحقيق تطلعات ورؤية القيادة السياسية التي تؤمن بالشباب وبقدراتهم التي تؤهلهم من المساهمة الفاعلة في مسيرة التطور التي تشهدها الجمهورية الجديدة في جميع القطاعات.

 

قُدم الملتقى البرلماني بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب ومتابعة تنفيذ محمود الصاوي مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية وفريق عمل الإدارة.

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أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى وزير الشباب البرلمان والتعليم المدني الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

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