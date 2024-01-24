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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كفر الشيخ.. التحفظ على معدات ومواد بناء في دسوق | صور

أسمنت متحفظ عليه
أسمنت متحفظ عليه

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، التحفظ على معدات ومواد بناء مستخدمة فى مخالفة بناء.

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يأتي ذلك تنفيذاً لقرار اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ رقم 2083 لسنة 2023 بغلق جميع المحاجر غير المرخصة، وأماكن بيع مواد البناء   والتحفظ على جميع مواد ومعدات البناء المخالف، تحت إشراف جمال ساطور، بحضور نواب رئيس المدينة ورؤساء  الأحياء والمتابعة الميدانية.


وتمكنت حملة الوحدة المحلية من التحفظ على معدات خلاطات وسيارات محملة بمواد بناء وونش ومعدات وأسمنت وحديد مسلح وخشب، ومعدات وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

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إتخاذ الإجراءات القانونية إدارة التدريب الإجراءات القانونية البناء المخالف اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين المجلس القومى للمرأة الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق

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