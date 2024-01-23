محافظ كفر الشيخ يتابع فعاليات ندوات المجلس القومي للمرأة للإرشاد الأسري |صور

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، فعاليات برنامج الإرشاد الأسرى والتنشئة المتوازنة، والذي نفذه المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، بعزب زعلوك، وحبيب، ومحمد محمود، وسعد عبد العاطي، التابعين لمركز ومدينة كفر الشيخ، وذلك بحضور الدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس، وأمل عبد المنعم، مدير الإدارة العامة لمكتب شكاوى المجلس.

وحاضر في هذه الندوات الشيخ محمد السعيد، والشيخ محمد سهيل، من إدارة الفتوى الإلكترونية، ووحدة لم الشمل بالأزهر الشريف، الدكتورة منى سلامة، مقدم مشورة أسرية.

أضافت الدكتورة أماني شاكر، أن هذه الندوات تناولت أهمية المشورة قبل الزواج والزواج المبكر واختيار شريك الحياة، وكيفية التعامل مع المشكلات التي تواجه الأسرة، وأهمية الكشف الطبي قبل الزواج والتغذية السليمة للأم والطفل.

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