«صحة كفر الشيخ» تنعى مدير إدارة التدريب

نعت مديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور حاتم عامر، مدير إدارة التدريب بالمديرية، والذي وافته المنية عن عمر يناهز 51 عاماً.

ومن جانبه، تقدم وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ الدكتور محمد شقوير، ووكيل مديرية الشئون الصحية الدكتور محمد أبو السعد، وجميع العاملين بمديرية الشئون الصحية بخالص التعازي بوفاة المغفور له الدكتور حاتم عامر، مدير إدارة التدريب بالمديرية.



وسادت حالة من الحزن الشديد على أهالي قرية دقلت بمركز كفر الشيخ لوفاة الدكتور حاتم عامر، الذي كان يحظى بحب الجميع وكانت له مواقف إنسانية مع الكثير من أبناء قريته.

وقال أحمد مليكة، أحد أبناء القرية، ناعياً الدكتور حاتم عامر: مات من كان رحيماً بالعباد، مات رجلاً من أعظم رجال قرية دقلت، فأنا أشهد أمام الله عز وجل بأنه كان من أعظم الأطباء مهنياً وخلقاً واحتراماً ويكفي وجهه البشوش.