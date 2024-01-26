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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع 1100 طن قمامة خلال حملات مكثفة للنظافة في كفر الشيخ

جانب من الحملات
جانب من الحملات

واصلت الوحدات المحلية بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، حملات النظافة المكثفة ورفع الإشغالات وتقليم وتجميل الأشجار، وتطهير شبكات صفايات الأمطار وكسح تجمعاتها وخطوط الصرف الصحي، بمراكز ومدن المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

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وقال محافظ كفر الشيخ، خلال بيان له، اليوم، الجمعة، إن حملات النظافة اليومية بمختلف مدن وقرى المحافظة بلغت 1100 طن من القمامة والمخلفات.

في سياق متصل، شدَّد محافظ كفر الشيخ، على تكثيف الحملات اليومية لضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية، ومراقبة الأسعار، ومتابعة أعمال مبادرة رئيس مجلس الوزراء، لخفض أسعار السلع الأساسية.

ووجه محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن بضرورة المرور على المرافق وتحسين خدمات المواطنين والتواصل معهم ميدانياً.

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