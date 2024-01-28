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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الموجة 22.. إزالة 27 حالة تعدٍ بمركز دسوق في كفر الشيخ|صور

إزالة تعديات
إزالة تعديات

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حملة لإزالة التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمركز دسوق، ضمن الموجة الـ22؛ تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وإزالة كافة أشكال التعدي عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

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وفي إطار توجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، شنت رئاسة مركز ومدينة دسوق، برئاسة جمال ساطور، رئيس مركز والمدينة، حملة مكبرة بالتنسيق مع الجهات الأمنية وجهات الولاية بحضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، وجهات الولاية حماية النيل والرى والطرق والزراعة وحضور نواب رئيس المدينة ورؤساء القرى.

وتمكنت الحملة من إزالة 27 حالة تعدٍ بمركز دسوق على مساحة 17 قيراطاً وسهمين بإجمالي 2075 متراً مربعاً ضمن الموجة 22 بمركز دسوق، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المواطنين المخالفين.

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