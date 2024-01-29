محافظ كفر الشيخ يكلف أيمن غالي رئيساً لمركز ومدينة بيلا

أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، القرار رقم 158 لسنة 2024، بتكليف أيمن أحمد فوزي غالي، للعمل رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، بصفة مؤقتة ولحين شغل الوظيفة طبقاً للقانون.

جدير بالذكر أن أيمن غالي، كان يعمل من قبل رئيس الوحدة المحلية لقرية حاذق، ورئيساً لقرية الجرايدة، ونائباً لرئيس مركز ومدينة بيلا لشئون النظافة والتجميل، ونائباً لرئيس مركز ومدينة بيلا لشئون القرى، إلى أن صدر القرار المتقدم من محافظ كفر الشيخ بتكليفه رئيساً لمركز ومدينة بيلا.

جاء ذلك القرار عقب تكليف جمال ساطور، رئاسة الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، خلال حركة التنقلات الأخيرة التي اعتمدها محافظ كفر الشيخ.

قرار محافظ كفر الشيخ