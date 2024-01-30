مدير شئون معارض الكتاب في عمان: نولي اهتماما كبيرا بمعرض القاهرة

قال خلفان القبري مدير شئون معارض الكتاب في عمان، إن بلاده تولي أهمية كبيرة بالمعرض الدولي للكتاب باعتباره تظاهرة ثقافية رائعة جدا بما يشتمله من برامج ثقافية في مختلف المجالات.

وأضاف "القبري"، في حواره مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة"، عبر قناة "المحور": "كنا نحرص على تنويع مختلف المصادر الفكرية الموجودة من أجل التوفير على الباحثين والمهتمين في مختلف المجالات والعلوم، وشاركت عمان في هذا المعرض ممثلة في عدد من المؤسسات الحكومية، وهي وزارة الثقافة والرياضة والشباب، وزارة الإعلام، ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بالإضافة إلى مجموعة من إصدارات المجتمع المدني، مثل جمعية الكتاب والأدباء ومركز ذاكرة عمان".

خلفان القبري: لدينا أول معجم في الطب حول العالم

وتابع: "بلغ عدد الإصدارات المعروضة في جناح سلطنة عمان ما يقارب 465 إصدارات متنوعة في كل المجالات بأبرز المخطوطات العمانية التي تم تحقيقها في كتب للوصول بكل سهولة إلى المهتمين، ولدينا أول معجم في الطب حول العالم، بالإضافة إلى إصدارات عن رحلات السلطان خليفة إلى أوروبا، فهو أول سفير عماني إلى أمريكا في عام 1842م".