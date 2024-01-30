المصري البورسعيدي يتعاقد مع حسين فيصل لاعب سموحة لمدة 3 مواسم ونصف

أتم مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي برئاسة كامل أبوعلي، بعد التنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة علي ماهر، إجراءات التعاقد مع حسين فيصل لاعب خط وسط فريق سموحة بعقد يمتد لثلاثة مواسم ونصف الموسم، بعد حصول النادي المصري على الاستغناء الخاص باللاعب وسداد المقابل النقدي لانتقال اللاعب.

جدير بالذكر أن اللاعب حسين فيصل (24 عاما) يشغل مركز لاعب خط الوسط بشقيه المدافع والمهاجم وسبق له الانضمام لصفوف المنتخب الأول تحت قيادة البرتغالي كارلوس كيروش حيث شارك مع المنتخب في البطولة العربية التي أقيمت بقطر قبل نحو عامين.

كان النادي المصري قد تعاقد أمس مع مهاجم الأهلي صلاح محسن لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر.