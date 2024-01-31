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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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بسمة وهبة توجه التحية لمجلس النواب: قراره سيقلل من حدة الأزمة الاقتصادية

الاعلامية بسمة وهبة
الاعلامية بسمة وهبة

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّ مصر لديها مشروعات كثيرة كان يمكنها أن تدر مبالغ كبيرة جدا، موضحةً: "الرئيس السيسي ليس لديه قدرة خارقة لكي يتابع تنفيذ كل المشروعات، والفارق بيننا وبينه أنه مهموم بكل مشكلات المواطنين ويعمل على حلها، ولكن المسؤول عن إكمال حلها لا يكمل، وأقصد الموكل إليهم الاستمرار في المشروعات، لأنهم لا يهتمون ولا ينجحون".

وأضافت "وهبة"، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور": "الناس تسأل كيف لدى الدولة المصرية كل هذه الإنجازات والمشروعات في كل محافظات الجمهورية، للأسف هناك حلقة مفقودة في المنتصف، لماذا لم تدر هذه المشروعات على الدولة أموالا طائلة؟! من المسؤول الذي لم يضطلع بدوره؟! من المسؤول عن تسويق هذه المشروعات؟! كما أن بعض التجار ينتهزون الفرص ويفتعلون الأزمات حتى يحققون أرباحا من دماء المواطنين".
وتابعت: "أشيد بمجلس النواب الذي وافق على قانون إخضاع جرائم السلع التموينية للقضاء العسكري، وهذا ما سيزيد الحلول ويقلل من حدة الأزمة". 

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