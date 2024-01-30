حملات أمنية مكبرة لمنع محاولات احتكار السلع ورفع أسعارها

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على التصدى الحاسم لمحاولات إحتكار السلع التموينية ورفع الأسعار والرقابة على السلع المدعمة والتصدى للإتجار فيها، وكذا مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

و أسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع إدارات البحث الجنائى بمختلف مديريات الأمن خلال 24 ساعة فى مجال ضبط القضايا التموينية عن ضبط (330) قضية بإجمالى (144) متهم وبحوزتهم (40,631 طن أرز - 70,700 طن دقيق - 16,508 طن مكرونة - 8,625 طن أعلاف - 18129 لتر زيت - 9542 علبة سجائر - 5,450 طن فول - 38,414 طن سكر).

وفى مجال مكافحة جرائم الاتجار بالنقد الأجنبى تم ضبط عدد (17) قضية بإجمالى (17) متهما وبحوزتهم (53,356 دولار أمريكى - 19,168ريال سعودى - 38,600 يورو - 675 درهم أماراتى - 552 ريال قطرى - 900 دينار عراقى - 25,000 دينار ليبى - 1,705,075 جنيه مصرى).

جارى إتخاذ الإجراءات القانونية