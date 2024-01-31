الدوري الإنجليزي|نيوكاسل يفوز على أستون فيلا.. وكريستال بالاس يهزم شيفيلد يونايتد 3ـ2

حقق فريق نيوكاسل يونايتد فوزًا ثمينًا على أستون فيلا بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على ملعب فيلا بارك في إطار الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل ثلاثية نيوكاسل كل من فابيان شار هدفين في الدقيقتين 32 و36 واليكس مورينو مدافع أستون فيلا بالخطأ في مرماه بالدقيقة 52، بينما أحرز أولي واتكينز هدف أستون فيلا الوحيد في الدقيقة 71.

الفوز رفع رصيد نيوكاسل إلى 32 نقطة في المركز السابع مؤقتا وبفارق الأهداف عن كل من برايتون صاحب المركز الثامن ومانشستر يونايتد صاحب المركز التاسع بنفس الرصيد من النقاط، بينما تجمد رصيد أستون فيلا عند 43 نقطة في المركز الرابع وبفارق الأهداف عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط.

وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت وفي إطار نفس الجولة، حقق كريستال بالاس فوزا صعبا على ضيفه شيفيلد يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

سجل ثلاثية كريستال بالاس كل من إيبيريشي إيز هدفين في الدقيقتين 17 و27 وميكايل أوليس بالدقيقة 67، بينما أحرز هدفي شيفيلد كل من بنجامين بريريتون في الدقيقة الأولى وجيمس ميكاتي بالدقيقة 20.

ورفع كريستال بالاس رصيده إلى 24 نقطة في المركز الرابع عشر مؤقتا، بينما تجمد رصيد شيفيلد يونايتد عند 10 نقاط في المركز الأخير.

