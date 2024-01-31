يجب محاسبة اتحاد الكرة.. ناقد رياضي يفتح النار على فيتوريا

نشر الاعلامي أحمد شوبير تصريحات الناقد الرياضي فتحي سند عبر حسابة بموقع فيسبوك.

وكتب شوبير: فتحي سند "فيتوريا الفاشل اتعمله عقد تاريخي مايحلمش بيه يجب محاسبة اتحاد الكرة عليه، وكيف تم تجاهل تارجت أمم أفريقيا في التعاقد حال الفشل مش يبقى ملعبناش كورة وخرجنا بكارثة وكمان ياخد فلوس ويمشي وكل ده بعد موافقته ومزاجه!" | CAN 2023.

وكان قد أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة عن إقالة فيتوريا مدرب المنتخب المصري لكرة القدم بعد خروج منتخبنا القومي من دور الستة عشر .

وكتب فرج عامر عبر فيسبوك: إقالة فيتوريا مدرب المنتخب المصري لكرة القدم بعد خروج منتخبنا القومي من دور الستة عشر أمام الكونغو الديمقراطية في بطولة كأس الأمم الافريقية.