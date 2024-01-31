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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استقرار أسعار العملات العربيةوالأجنبية في تعاملات اليوم

اسعار العملات الأجنبية
اسعار العملات الأجنبية والعربية

لا تزال اسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مستقرة أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 31-1-2024؛ داخل البنوك من دون تغيير منذ قاة الأسبوعين الماضيين.


وثبت سعر العملة الأجنبية والعربية أمام الجنيه رسميا في البنوك التي تعمل داخل السق المصرية وخصوصا البنك المركزي المصري.

سعر الدولار 


وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 30.82 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع


اليورو


سجل سعر اليورو مقابل الجنيه حوالي 33.41 جنيه للشراء و 33.57 جنيه للبيع


الجنيه الاسترليني


وصل سعر الجنيه الاسترليني أمام الجنيه المصري حالي 39.07 جنيه للشراء و 39.08 جنيه للبيع


الكرون النرويجي


وصل سعر الكرون النرويجي أمام الجنيه نحو 2.95 جنيه للشراء و2.96 جنيه للبيع


الدولار الكندي


سجل سعر الدولار الكندي نحو 22.98 جججنيه للش 23.08 جنه للبيع


الدولار الدنماركي


سجل سعر الكرون الدنماركي أمام الجنيه نحو 4.48 جنيه للبيع  4.5 جنيه للشراء


الكرون السويدي  


سجل سعر الكرون السويدي أمام الجنيه نحو 2.96 جنيه للشراء و 2.97 جنيه للبيع


الفرنك السويسري


سجل سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه نحو 35.72 جنيه للشراء و 35.88 جنيه للبيع


الـ100 ين ياباني


سجل سعر الـ100 ياباني نحو 20.19 جنيه للشراء و 21 جنيه للبيع


اليوان الصيني


سجل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه نحو 4.29 جنيه للشراء و 4.31 جنيه للبيع 


الدولار الاسترالي 


سجل سعر الدولار الاسترالي أمام الجنيه نحو 20.32 جنيه للشراء و 20.42 جنيه للبيع 
 

العملات العربية

 

وعلي صعيد العملات العرية التي أظهرت استقرارا مع بداية تعاملات اليوم علي مستوي العملات المختلفة والتي من بينها :


الريال السعودي


سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه نحو 8.22 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع


الدرهم الاماراتي


سجل سعر الدرهم الاماراتي أمام الجنيه نحو 8.39 جنيه للشراء و 8.43 جنيه للبيع


 


سجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه نحو 100.17 جنيه للشراء و 100.63 جنيه للبيع


الدينار البحريني 


سجل سعر الدينار البحريني أمام الجنيه نحو 81.75 جنيه للشراء  82.11 جنيه للبيع


الريال العماني


سجل سعر الريال العماني أمام الجنيه نحو 80.06 جنيه للشراء و 80.41 جنيه للبيع


الريال القطري


سجل سعر الريال القطري امام الجنيه نح 8.45 جنيه للشراء و 8.49 جنيه للبيع


الدينار الأردني 


وصل سعر الدينار الأردني أمام الجنيه نحو 43.41 جنيه للشراء و 43.68 جنيه للبيع

 

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