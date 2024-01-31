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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حكومة عسكرية إسرائيلية وتحالف دولي.. خطة نتنياهو لما بعد الحرب في غزة

بايدن ونتنياهو
بايدن ونتنياهو

نشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، ما قالت إنها خطة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لـ"اليوم التالي" لإنتهاء الحرب في قطاع غزة.

ووفقا لموقع "والا" العبري، فأن الخطوة الأولى تتضمن تشكيل حكومة عسكرية إسرائيلية كاملة في قطاع غزة، والتي ستدير نقل المساعدات الإنسانية وتتولى مسؤولية رعاية السكان المدنيين في غزة "خلال المرحلة الانتقالية".

وفي المرحلة ثانية، والتي ستحدث في نفس الوقت، سيتم إنشاء تحالف دولي تشارك فيه عدد من الدول العربية ودول أخرى.

وقال الموقع الإسرائيلي إن هذا التحالف سيكون جزءا من اتفاق سيتم التوقيع عليه لاحقا. وأنه سيتم إنشاء هيئة جديدة تسمى "السلطة الفلسطينية الجديدة" تتكون من مسؤولين غير مرتبطين بحركة حماس، وغير مرتبطين أيضا بشكل مباشر بحرس الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وبحسب تقرير الموقع فأن هذه السلطة  سوف تتسلم من إسرائيل المسؤولية عن غزة وبالتالي سيتم إلغاء الحكومة العسكرية الإسرائيلية أيضا.

كما لفت تقرير "والا" إلى أن الخطة تتضمن احتفاظ إسرائيل بالحق في التصرف على المستوى الأمني ​​في غزة، بنفس الطريقة التي تتصرف بها في الضفة الغربية، كلما نشأت الحاجة العملياتية لإحباط عملية مسلحة.

وأضاف "والا"  أنه في المرحلة المقبلة، والتي لن تحدث إلا بعد تحقيق الاستقرار في قطاع غزة ونجاح "السلطة الفلسطينية الجديدة"، سيتم إجراء "إصلاح شامل" في عمل السلطة الفلسطينية في المواد الدراسية لنظام التعليم الفلسطيني.

وأوضح "والا" أنه إذا سارت هذه المرحلة أيضا على ما يرام، وضمن جدول زمني سيتم تحديده مسبقاً (من سنتين إلى أربع سنوات)، فإن إسرائيل ستوافق على الاعتراف بدولة فلسطينية منزوعة السلاح في أراضي السلطة الفلسطينية، بل وستناقش إمكانية ذلك. - نقل مناطق إضافية لا تتطلب إخلاء المستوطنات إلى تلك الدولة.

ووفقا للموقع الإسرائيلي فأن هذه الخطة تمت صياغتها سرا في إسرائيل من قبل هيئة يطلق عليها "مجموعة رجال الأعمال"، كما تم تقديمها للمسؤولين الأمريكيين الرسميين، ومن بين رجال الأعمال هؤلاء بعض المقربين من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقال الموقع إن هذا هو بالون نتنياهو التجريبي الذي يتوافق مع المبادرة الأميركية للتسوية الشاملة للشرق الأوسط.

وأضاف "والا"  أن نتنياهو لا يجري هذه الاتصالات بشكل مباشر ولكن فقط من خلال صديقه المقرب وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، لافتا إلى رئيس حكومة الاحتلال يروج للأفكار ويتلاعب بها بطريقة يمكنه دائما إنكار وجود صلة مباشرة بها.

وأشار الموقع العبري إلى أنه بالإضافة إلى هذا البرنامج، يعملون في إسرائيل في نفس الوقت على عدة برامج أخرى "لليوم التالي"، لافتا إلى أن هذه هي طريقة نتنياهو الكلاسيكية "كثير من الأطراف منشغلون بالمهمة نفسها في الوقت نفسه، بينما نتنياهو نفسه يخطئ في كل النقاط ويتردد".

وأكد الموقع أن "خطة رجال الأعمال" هي الخطة الحقيقية التي يفكر فيها رئيس الوزراء، لكنه يفعلها من "هامش آمن" نموذجي.

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