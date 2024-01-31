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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من حماس بشأن إعدام قوات الاحتلال 30 فلسطينيا في غزة

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

قالت حركة حماس، اليوم الأربعاء، إن يوماً بعد يوم تتكشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، والتي كان آخرها ما وثقه نادي الأسير الفلسطيني وما رواه مواطنون فلسطينيون بقيام قوات الاحتلال بإعدام نحو 30 فلسطينياً في إحدى المدارس في بيت لاهيا شمال قطاع، غزة وهم مكبلو الأيدي ومعصوبوا الأعين، ما يشير إلى تنفيذ جيش الاحتلال لمجزرة بحق المدنيين بإعدامهم ميدانياً بعد التنكيل بهم.

ودعت حركة حماس في بيان لها عبر قناتها على تليجرام، المؤسسات الحقوقية إلى توثيق هذه الجريمة المروّعة، لمحاكمة جيش الاحتلال الإسرائيلي المجرم وقادته النازيين الذين يستمرون في القتل والإبادة ضد الشعب الفلسطيني دون اكتراث بمقررات محكمة العدل الدولية التي طالبته بوقف جريمة الإبادة والتطهير العرقي.

وأضافت حماس أن هذه الجريمة النكراء وغيرها مما اقترفه النازيون الجدد بحق شعبنا الفلسطيني، ستبقى لعنة تطاردهم، وسيأتي اليوم الذي يحاسبون فيه على وحشيتهم وجرائمهم التي فاقت أبشع الانتهاكات التي عرفتها البشرية في عصرنا الحديث. 

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