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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تصريحات مبشرة من وزير الخارجية القطري بشأن صفقة جديدة بين حماس وإسرائيل

وزير الخارجية القطري
وزير الخارجية القطري

قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، اليوم الأربعاء، إن المفاوضات بشأن صفقة تحرير الرهائن ووقف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس في الوقت الحالي أفضل مما كانت عليه قبل بضعة أسابيع بشأن التوصل إلى صفقة في غزة.

وأضاف بن جاسم في تصريحات لفوكس نيوز، أن الدول المتفاوضة توصلت لاتفاق مع الاحتلال الإسرائيلي، لكن هناك احتياج للتفاوض على التفاصيل مع حماس.

وتابع: "نريد دائمًا أن نكون متفائلين، لكن لا ينبغي أن نبالغ في الوعود بإحراز تقدم والأمر في بدايته"، لافتا إلى أنه لم يتم بعد تحديد عدد الذين سيطلق سراحهم بالتبادل لكننا حاليا نتحدث عن فئة النساء وكبار السن.

وقال وزير الخارجية القطري، إن الولايات المتحدة وقطر تربطهما علاقة قوية، ونعتقد أن هناك بإمكانية المساعدة لاستعادة الاستقرار للمنطقة.

وأكد بن جاسم لفوكس نيوز أن العمل العسكري لن يحقق النتيجة المرجوة، ويجب وضع حد للحرب والوصول لحل عن طريق التفاوض.

وأفادت شبكة CNN نقلا عن مسؤول مطلع على المحادثات، أنه تم الاتفاق على إطار واسع لـ إطلاق سراح الرهائن واحتمال وقف إطلاق النار بين المفاوضين في باريس في نهاية هذا الأسبوع.

ووفقا لشبكة CNN، يدعو الإطار إلى تنفيذ المرحلة الأولى من إطلاق سراح الرهائن المدنيين خلال فترة توقف مدتها 6 أسابيع، مع إطلاق سراح 3 أسرى فلسطينيين تحتجزهم إسرائيل مقابل كل رهينة مدني يعود من غزة.

ومن المتوقع أن يرتفع عدد المسجونين الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم من السجون الإسرائيلي مقابل جنود الجيش الإسرائيلي، ومن الممكن حدوث توقف أطول بعد الأسابيع الـ 6 للمراحل اللاحقة.

ويتكون الإطار من مزيج من المقترحات المختلفة المقدمة من إسرائيل وحماس وقطر ومصر، إلى جانب أفكار إضافية من الولايات المتحدة، واختلفت المقترحات حول مدة الوقفة ونسب تبادل الأسرى والرهائن.

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