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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لا تلزم الاحتلال بإنهاء الحرب..هل توافق حماس على مقترح وقف النار بغزة؟

حماس
حماس

كشفت مصادر مطلعة أن حركة "حماس" تدرس خطة من ثلاث مراحل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ستؤمّن الإفراج عن أغلب الرهائن الإسرائيليين، لكنها لا تلزم الاحتلال بإنهاء الحرب.

وحسب شبكة “سكاي نيوز عربية”، يعتمد نجاح الخطة على إذا ما كانت حماس ستوافق أم لا على المرحلة الأولى من دون الموافقة على إنهاء الحرب بصفة دائمة، وهو مطلب جوهري للحركة حتى الآن.

وذكرت وكالة “رويترز” للأنباء، الثلاثاء، نقلاً عن مسؤول كبير في حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" قوله إن مقترح باريس لوقف إطلاق النار في قطاع غزة يشمل 3 مراحل.

وأوضح المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته ، أن المرحلة الأولى تشمل الإفراج عن المدنيين مثل النساء والأطفال والمرضى.

وبحسب رويترز، المرحلة الثانية من مقترح وقف إطلاق النار تشمل إطلاق سراح كل المجندين والمجندات، أما المرحلة الثالثة تشمل تسليم الجثامين.

وأكدت رويترز، على أن العمليات العسكرية من الجانبين ستتوقف طوال المراحل الثلاث لوقف إطلاق النار.

لكن لا يزال أكثر من 100 من الرهائن الإسرائيليين محتجزين في غزة، وذلك بعد أن أُفرج عن عدد مماثل في هدنة سابقة في نوفمبر تضمنت الإفراج عن العشرات من السجناء الفلسطينيين.

وأفادت مصادر مصرية بأن قطر ومصر والأردن ستضمن التزام حماس بأي اتفاق، بينما ستفعل الولايات المتحدة وفرنسا الأمر نفسه مع الجانب الإسرائيلي.

بينما كشفت صحيفة "معاريف" العبرية، في تقرير لها مساء الثلاثاء، أن مصر تضغط على كل من إسرائيل وحركة حماس من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة قبل شهر رمضان المبارك.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أن هناك مخاوف من أنه إذا لم يحدث ذلك فإن الوضع في المنطقة سيتصاعد بشكل أكبر ويخرج عن نطاق السيطرة.

وبحسب تقرير لوكالة "رويترز"، فمن المتوقع أن يتوجه زعيم حماس إسماعيل هنية إلى القاهرة قريبا لإجراء مناقشات مع المسؤولين المصريين حول الاقتراح.

وقال مسؤول: "نحن نقدر دور مصر وقطر في التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في غزة".

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