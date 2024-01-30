البيت الأبيض يطالب قطر بالضغط على حماس للإفراج عن الرهائن

حث مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن، الذي يزور واشنطن على بذل كل الجهود الممكنة للضغط على حماس لضمان إطلاق سراح الرهائن دون تأخير.

وأصدر البيت الأبيض بيانا بشأن مناقشة سوليفان وبن عبد الرحمن، خلال اجتماعهما في البيت الأبيض في وقت سابق من اليوم، وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إنها تبدو أقرب رسالة تحث فيها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ قطر علنًا على الضغط على حماس.

وأكد رئيس الوزراء القطري أمس أن مثل هذه الدعوات غير مفيدة لأن الدوحة لا تملك في الواقع نفوذًا على حماس، مضيفا خلال فعالية في واشنطن: "لا نرى أن قطر قوة عظمى يمكنها أن تفرض شيئا على هذا الطرف أو الطرف الآخر لتوصله إلى ذلك المكان".

وقال بن عبد الرحمن: "هذا لا يعني أن... استضافتهم هي بمثابة نفوذ نمتلكه عليهم... نحن نرى استضافتهم كقناة اتصال نستخدمها لأسباب خيرية".