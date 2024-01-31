جمبسوت ضيق .. هيفاء وهبي تشعل السوشيال ميديا بإطلالة مثيرة للجدل

حرصت الفنانة هيفاء وهبي، علي مشاركة متابعيها صورا جديدة عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"فى أحدث جلسه تصوير لها بإطلالة مثيرة للجدل.



وظهرت هيفاء مرتدية جمبسوت ضيقًا باللون الأسود قماش القطيفة، وبقصة مميزة للغاية عند الصدر حيث ارتدت معه جاكيت فرو باللون الاخضر وانتعلت حذاء باللون الأسود،تناسب مع ظهورها اللافت.

أما من الناحية الجمالية اعتمدت هيفاء على ماكياج ناعم متناسق مع لون بشرتها، زاد من جمالها وأنوثتها، واختارت ترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.



وتعد النجمة اللبنانية هيفاء وهبي من أكثر النجمات العرب المحبات للظهور بصيحة،الجمبسوت بتصميماته وألوانه المختلفة،جمبسوت وغير التقليدية، في العديد من المناسبات التي تحضرها أو حتى خلال جلسات التصوير التي تخضع لها.

إليكم صور هيفاء وهبي:

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي