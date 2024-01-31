عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

جمبسوت ضيق .. هيفاء وهبي تشعل السوشيال ميديا بإطلالة مثيرة للجدل

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

حرصت الفنانة هيفاء وهبي، علي مشاركة متابعيها صورا جديدة عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"فى أحدث جلسه تصوير لها بإطلالة مثيرة للجدل.


وظهرت هيفاء مرتدية جمبسوت ضيقًا باللون الأسود قماش القطيفة، وبقصة مميزة للغاية عند الصدر حيث ارتدت معه جاكيت فرو باللون الاخضر وانتعلت حذاء باللون الأسود،تناسب مع ظهورها اللافت.

 

txt

سعرها يتخطى المليون جنيه.. هيفاء وهبي تثير الجدل بحقيبة يد صغيرة

txt

بإطلالة أنيقة وجذابة.. ياسمين عبد العزيز تتألق في أحدث ظهور لها بمجوهرات عالمية

أما من الناحية الجمالية اعتمدت هيفاء على ماكياج ناعم متناسق مع لون بشرتها، زاد من جمالها وأنوثتها، واختارت ترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.


وتعد النجمة اللبنانية هيفاء وهبي من أكثر النجمات العرب المحبات للظهور بصيحة،الجمبسوت بتصميماته وألوانه المختلفة،جمبسوت وغير التقليدية، في العديد من المناسبات التي تحضرها أو حتى خلال جلسات التصوير التي تخضع لها.

إليكم صور هيفاء وهبي:

 

هيفاء وهبي

 

هيفاء وهبي 
هيفاء وهبي 
هيفاء وهبي اطلاله جريئه تشعل السوشيال ميديا جمسبوت جمبسوت ضيق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خبر كالصاعقة.. إعلان هام من مرتضى منصور

سعر كيلو اللحمة الآن في الأسواق| تفاصيل التحرك المفاجئ.. وهذا ما سيحدث في رمضان

تعليمات جديدة من البنك المركزي بشأن حدود السحب اليومي.. تفاصيل

عودة ياسمين عبدالعزيز وشيرين عبدالوهاب لزوجيهما في هذا الموعد| ما القصة

"خناقة" كهربا وتهديد الشناوي| السر وراء تراجع الأهلي عن صفقة أبو جبل.. كواليس

أول صور عبد الله السعيد داخل نادي الزمالك

800 جنيه| الذهب يفقد صوابه مجددًا.. والجرام يتجه نحو 5 آلاف

عبدالله السعيد إلى الزمالك رسميًا|مفاجأة حول راتبه في القلعة البيضاء.. كم يتقاضى؟

موضوعات متعلقة

سعرها يتخطى المليون جنيه.. هيفاء وهبي تثير الجدل بحقيبة يد صغيرة

بإطلالة أنيقة وجذابة.. ياسمين عبد العزيز تتألق في أحدث ظهور لها بمجوهرات عالمية

أحرص عليها .. مشروبات شتوية تدفيك في عز البرد

طبيب: دهن جسم الأطفال حديثي الولادة عادة قديمة أثبتت الدراسات صحتها

فستان جريء.. غادة عبدالرازق بظهور جديد داخل السيارة

ميني جيب.. داليا شوقي بإطلالة غير تقليدية من إسبانيا

ألذ طعم.. طريقة عمل كرات البطاطس المشوي

بفستان أبيض.. سهر الصايغ تثير الجدل بهذه الإطلالة.. شاهد

ترشيحاتنا

لم تكن رؤية منامية.. حديث عن الإسراء والمعراج والأدعية المُفضلة

كيفية استخراج شهادة وفاة كمبيوتر أول مرة

"مبسوطة".. هنا الزاهد تعلق لأول مرة على انفصالها عن أحمد فهمي

المقاولون العرب يضم لاعب الصفاقسي التونسي فراس بن عايفية

تعرف على كيفية استخدام الموقع الإلكتروني لوزارة العدل

التفاصيل خلال فبراير.. التنظيم والإدارة يعلن عن مسابقات للتوظيف في 7 جهات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس جريئة.. نوال الزغبي تثير الجدل بإطلالتها عبر إنستجرام |شاهد

عبدالله السعيد إلى الزمالك رسميًا|مفاجأة حول راتبه في القلعة البيضاء.. كم يتقاضى؟

فستان مجسم.. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا | شاهد

حسن أبو الروس بعد نجاح "حالة خاصة": محدش بخل أنه يطلع أفضل ما عنده

فيديو

معجزة ربانية.. اكتشاف نوع من النمل يعالج الجروح الخطيرة

عمرها 90 ألف عام.. العثور على أقدم آثار للأقدام البشرية بهذا الشاطئ| فيديو

بسبب الخلافات.. التفاصيل الكاملة حول تراجع الأهلي عن ضم محمد أبو جبل

عودة ياسمين عبدالعزيز وشيرين عبدالوهاب لزوجيهما في هذا الموعد| ما القصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ