التنمية المحلية: 86 متدرباً اجتازوا 3 دورات بمركز سقارة

احتفل مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، اليوم الأربعاء، بختام فعاليات 3 دورات تدريبية من الأسبوع الـ25 بالخطة التدريبية للمحليات للعام المالي الحالى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، وتم خلال الحفل تسليم شهادات ختام الدورات لـ 86 متدربًا من جميع المحافظات، وتتضمن الدورات الأرشفة والفهرسة وتناول المستندات الإلكترونية ، والخطة الاستراتيجية للسكان والتنمية والمشاركة المجتمعية، والمتابعة والتقييم وبناء القدرات.



يأتي ذلك في إطار جهود وزارة التنمية المحلية، ببناء وتأهيل قدرات ومهارات العاملين بالمحليات باعتبار التدريب من أهم وسائل تطويرالإدارة المحلية والقضاء على الروتين والبيروقراطية وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطنين دون عراقيل.

وأشار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية إلي استمرار دورتى إعداد قادة المستقبل للأسبوع الثالث على التوالي ، ودورة تحليل مضمون الخطاب السياسي والإعلامي والتعامل مع وسائل الاعلام وطرق التأثير على الجمهور للاسبوع الثانى.

وأشار الى اهتمام الوزارة بالاستثمار في العنصر البشري والحرص على التدريب والتأهيل المستمر للكوادر والقيادات المحلية ،ويأتى ذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى واهتمامه بعملية التدريب لتحسين أداء الجهاز الإداري للدولة ، وتكليفاته المستمرة بالعمل على تطوير معارف ومهارات العاملين بالجهاز الإداري للدولة ، بما ينعكس على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين فى المحافظات.

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه تم اختيار الموضوعات التى يتم التدريب عليها بالخطة التدريبية الحالية وفق أحدث البرامج التدريبية المخصصة لها ، لتتناسب مع الدور المتوقع من آليات الإدارة المحلية في المرحلة المقبلة، موجهاً بتقييم أداء المتدربين خلال الدورة التدريبية ، وقياس أثر التدريب في تطوير العمل في إداراتهم المختلفة بعده ، وذلك تأكيداً على إستراتيجيات التدريب و التطوير التى تنظر إلى النشاط التدريبى على أنه إستثمار قصير و طويل الأجل , له أثر فعال وعائد يوازى ، بل يفوق ماتم الاستثمار فيه ، ويؤدى بالتالى الى تنمية وتطوير أداء وسلوك العنصر البشرى بكل فاعلية .

وأكد اللواء هشام آمنة أن مركز التنمية المحلية بسقارة يسير بخطى متقدمة نحو تحقيق أهداف الوزارة بالنهوض بالمحليات من خلال نجاحه في تقديم دورات تدريبية لآلاف العاملين في الإدارة المحلية بمختلف المجالات في جميع المحافظات ، ويحصل المركز بشكل مستمرعلى إشادات واسعة ورائعة و متميزة حول ما يقدمه من دورات تتسم بالجودة العالية و مراعاة أحدث المعايير في التدريب.

من جانبهم وجه المتدربون الشكر للواء هشام آمنة لتقديمه الدعم الكامل لرفع مهارات العاملين بالإدارة المحلية وتهيئة المناخ المناسب للحصول على دورات تدريبية متميزة من خلال مركز التنمية المحلية بسقارة ، مشيدين بما وجدوه بالمركز والذى فاق ما توقعوه وأكثر من حيث التنظيم، والتدريب، والألفة ، والتوافق بين النظري والعملي ، مما أثار مهارات التدريب لدينا.

كما تقدموا بالشكر لكل القائمين على العمل بمركز سقارة وساهموا في إنجاح الدورات التدريبية التي حصلوا عليها، وتعهدوا بأن يكونوا قادرين على تحمل المسئولية في نطاق عملهم بمحافظاتهم ، وتنفيذ ما تعلموه من أجل النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين والحصول على رضاهم ، رافعين شعار "إدارة محلية مستجيبة".

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