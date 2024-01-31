بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون لتقديم المنتجات والخدمات المصرفية للمصريين بالخارج

قام بنك مصر مؤخرا بتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الدولة للهجرة و شئون المصريين بالخارج، بحضور الوزيرة السفيرة - سها جندي - وزيرة الدولة للهجرة و شئون المصريين بالخارج ، و محمد الإتربي – رئيس مجلس ادارة بنك مصر، حيث قام عاكف المغربي – نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر بتوقيع بروتوكول التعاون مع عماد سوريال - مساعد وزيرة الهجرة للشئون المالية و الإدارية ، بحضور سارة مأمون - معاون وزيرة الهجرة لشئون المشروعات و التعاون الدولي، سارة نبيل - معاون وزيرة الهجرة للشئون الاقتصادية ، إيهاب درة - رئيس قطاع الفروع و التجزئة المصرفية ببنك مصر، معتز مطاوع - رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك مصر و لفيف متميز من قيادات بنك مصر و الوزارة.



و ذلك في إطار حرص بنك مصر على تقديم خدمات تتناسب مع احتياجات المواطنين تدعيماً لسياسة الدولة المصرية في تقديم كافة الخدمات والمنتجات المصرفية لأبناء الوطن المقيمين بالخارج.



ويقوم بنك مصر من خلال بروتوكول التعاون الموقع مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بوضع اليات لخدمة المواطنين المصريين المقيمين بالخارج لتوفير محفزات جديدة لهم من خلال تقديم وتسهيل كافة المنتجات والخدمات المصرفية المتنوعة لتحفيزهم على استثمار أموالهم ومدخراتهم في مختلف أوجه الاستثمار لما له من مردود على الناتج القومي من خلال تواصل الوزارة مع كافة الجاليات المصرية بالخارج.



وعقب مراسم التوقيع أعربت الوزيرة سها جندي عن بالغ امتنانها بالتعاون مع بنك مصر والذي يأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية و في اطار استراتيجية وزارة الهجرة حيث يستهدف البروتوكول بالأساس إيجاد محفزات و تيسيرات جديدة للمصريين بالخارج لتوفير خدمات و منتجات مصرفية و استثمارية لهم بما يؤدى بدوره الى زيادة نسبة تحويلات المصريين بالخارج و التي تمثل مصدر مهم من مصادر العملة الصعبة لمصر ، و أعربت عن تطلعها لمزيد من التعاون المثمر بين وزارة الهجرة و بنك مصر لتوفير الخدمات المخصصة لبنك مصر مؤكدة أن تلبية احتياجات المصريين بالخارج أولوية قصوى لنا و نعمل باستمرار لتنفيذ كل ما يفيدهم و يحقق صالحهم و هذا يتحقق من خلال الكثير من الخدمات التي يقدمها بنك مصر.

و من جانبه أوضح محمد الإتربي – رئيس مجلس إدارة بنك مصر - أن بروتوكول التعاون مع الوزارة يأتي انطلاقا من حرص بنك مصر على دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة اتساقا مع رؤية مصر 2030 وايمانا من البنك بأهمية تحقيق الشمول المالي و لتمكين كافة شرائح المجتمع من الحصول على كافة المنتجات والخدمات المصرفية التي تلبى احتياجاتهم المختلفة بسهولة ويسر وتقديم محفزات متميزة للمصريين العاملين المقيمين بالخارج للاستثمار في وطنهم الأم، و أكد محمد الإتربي – على أن البنك يسعى لتعزيز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.