نظام باترويت أمريكي.. بوتين يكشف سبب إسقاط طائرة الأسرى الأوكرانيين

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن طائرة الأسرى الأوكرانيين أسقطت الأسبوع الماضي "بنظام باتريوت أمريكي".

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال بوتين، في ظهور متلفز اليوم الأربعاء، إن صاروخ باتريوت أمريكي الصنع استخدم لإسقاط الطائرة التي كانت تقل جنوداً أوكرانيين أسرى.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية في 24 يناير الجاري، بأن القوات الأوكرانية ضربت طائرة نقل عسكرية روسية من طراز إيل-76 ​​وعلى متنها أفراد عسكريون من القوات المسلحة الأوكرانية الأسرى فوق منطقة بيلجورود باستخدام نظام صاروخي مضاد للطائرات.

وكان على متن الطائرة ستة من أفراد الطاقم و65 عسكريًا من القوات المسلحة الأوكرانية للتبادل وثلاثة عسكريين روس يرافقونهم ماتوا جميعا.

وقال الرئيس الروسي، إن الطائرة الروسية من طراز "إيل-76" أصيبت في منطقة بيلجورود إما من قبل نظام الدفاع الجوي الفرنسي أو منظومة باتريوت الأمريكي.