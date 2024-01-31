اعتذار واجتماع عاجل.. رد فعل اتحاد الكرة بعد الخروج من أمم إفريقيا

اعتذر الاتحاد المصري لكرة القدم، إلى الجماهير المصرية، على ما قدمه المنتخب الوطني لكرة القدم، من نتائج، خلال مشاركته في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، المقامة بدولة كوت ديفوار.

اجتماع عاجل لاتحاد الكرة

أعلن مجلس اتحاد الكرة، في بيان له، أنه سيعقد اجتماعا، يوم الأحد 4 فبراير 2024؛ لدراسة التقارير الفنية والطبية والإدارية، وتقرير رئيس البعثة والمشرف على المنتخب؛ لاتخاذ القرارات المناسبة.

وأبدى اتحاد الكرة، أسفه؛ لعدم تحقيق طموح الجماهير المصرية، وأهداف مجلس إدارة الاتحاد، والدور المنوط به من تلبية جميع المتطلبات، وتوفير كل السبل الخاصة لإعداد المنتخب قبل وفي أثناء البطولة .

ووجه مجلس اتحاد الكرة، الشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ممثلا عن الدولة والقيادة السياسية المصرية، لدعم مسيرة المنتخبات الوطنية، من خلال التشاور والاتفاق في الرؤى؛ لوضع خطة للنهوض بالمنتخبات الوطنية منذ قدوم المجلس الحالي.

‏وأكد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أنهم جزء من نسيج الشعب المصري، ويشعرون بما تشعر به الجماهير المصرية.