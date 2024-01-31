إطلالة شتوية ساحرة .. هدى الأتربي تتألق بالكاجول في أحدث ظهور

شاركت الفنانة هدى الإتربي، متابعيها صورًا جديدة ، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وتألقت هدى الإتربي بإطلالة شتوية ساحرة، وتفاعل عدد كبير من جمهورها حول إطلالتها الانيقة، وانهالت عليها التعليقات.



وظهرت هدى الاتربي، بإطلالة كاجوال حيث ارتدت توب أبيض و بليز بأكمام قصير فوق الركبة باللون الرمادي، ونسقت معه بلطو طويل للغاية باللون الأسود،وحقيبة باللون الأسود،وبوت طويل باللون الاسود، تناسب مع إطلالتها الجذابة.



أما من الناحية الجمالية وضعت بعض المكياج البسيط والناعم،زاد من جمالها الطبيعي،وتركت خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.

الفنانة هدى الاتربي