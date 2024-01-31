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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بفستان أزرق أنيق.. صبا مبارك تخطف الأنظار في العرض الخاص أنف وثلاث عيون

صبا مبارك
صبا مبارك

وصلت الفنانة صبا مبارك إلى العرض الخاص لفيلمها الجديد أنف وثلاث عيون ، والمقام بإحدى المولات الكبرى بمنطقة الشيخ زايد .


وخطفت صبا مبارك الأنظار بفستان أزرق قصير أبرز أناقتها ، بالإضافة إلى اعتمادها على قصة شعر مختلفة.

تدور أحداث الفيلم حول د. هاشم جراح التجميل، ذائع الصيت، والذي انتصفت أربعينيات عمره دون القدرة على الالتزام بعلاقة عاطفية لمدة طويلة. على مر السنوات اقترب جداً من فتاتين، لكنه وجد ما يكفيه من أسباب للابتعاد عنهما. أما الآن فهو غير قادر على مقاومة الفتاة الثالثة روبا، رغم أنها تصغره بخمسة وعشرين عاماً!

العمل من بطولة كل من ظافر العابدين، صبا مبارك، سلمى أبو ضيف، أمينة خليل التي تظهر كضيفة شرف الفيلم في ظهور خاص، جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي، نبيل ماهر، نور محمود، نورا شعيشع، كريمة منصور، رمزي العدل، حسن العدل، والطفل سليم مصطفى. الفيلم للمخرج أمير رمسيس، ورؤية درامية وسيناريو وحوار وائل حمدي عن رواية الأديب الكبير إحسان عبد القدوس.

أنف وثلاثه عيون سبق وان تم تقديمه في عمل سينمائي عام 1972 ، قامت ببطولته انتاجه الفنانة ماجدة وشاركها في التمثيل كل من محمود ياسين ونجلاء فتحي وميرفت امين ، واخرجه حسين كمال

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