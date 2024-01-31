آداء أسواق المال العربية| انخفاض بورصات السعودية وقطر.. والبحرينية تغلق على تباين

البورصة المصرية تغلق على تراجع

بورصة قطر تنخفض 0.20 %

مؤشر بورصة البحرين العام يغلق على انخفاض

بورصة الأردن تغلق ثابتة



شهدت أسواق المال العربية تباينا في الأداء بختام تعاملات اليوم الأربعاء 31-1-2024، حيث أغلقت بورصات مصر، السعودية، قطر، و الكويت على انخفاض، و ارتفعت بورصة المغرب، بينما اغلقت البحرينية على تباين، و الاردنية على ثبات.



ونستعرض حركة التداول لبعض البورصات العربية في ختام اليوم خلال التقرير التالي..



البورصة المصرية تغلق على تراجع

أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم بتراجع جماعي، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 153 مليار جنيه ليصل إلى 1.968 تريليون جنيه، وسط تداولات كلية بالسوق بلغت نحو 8.4 مليارات جنيه.



وانخفض مؤشر السوق الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 6.81% مسجلاً 28281.91 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 8.84% ليصل إلى 6326.98 نقطة، وفقد مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا نحو 8.87% من قيمته، ليغلق عند مستوى 8985.61 نقطة.





بورصة المغرب تغلق على ارتفاع

أَغْلَقَتِ البورصة المغربية تعاملاتها اليوم على ارتفاع، مسجلاً مؤشرها الرئيس (مازي) تقدماً بنسبة 0.16 %، عند مستوى 12.465,28 نقطة.



و بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" تقدم مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.3 %، ليستقر عند مستوى 1.014,39 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعاً بنسبة 0.36 % بمجموع 922,89 نقطة.



وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على ارتفاع بنسبة 0.34 % بمجموع 11.474,77 نقطة .



وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 201 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 644 مليار درهم مغربي.



مؤشر بورصة قطر يغلق على انخفاض

أغلق مؤشر بورصة قطر، في ختام جلسة تداولاته، اليوم، على انخفاض بواقع 20.66 نقطة، أي بنسبة 0.20 %، ليصل إلى مستوى 10 آلاف و89.20 نقطة.

و بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" تم خلال الجلسة تداول 147 مليونا و27 ألفا و749 سهما، بقيمة 515 مليونا و238 ألفا و281.820 ريالا، نتيجة تنفيذ 16082 صفقة في جميع القطاعات.



مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 189.34 نقطة، ليقفل عند مستوى 11796.63 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8.6 مليارات ريال.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة - وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية - 281 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 281 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 93 شركة على تراجع.



وكانت أسهم شركات: المنجم، وصناعة الورق، واليمامة للحديد، وبدجت السعودية، وتوبي الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات: أديس، والحفر العربية، والباحة، والراجحي، والرياض الأكثر انخفاضاً في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و9.93%.



فيما كانت أسهم شركات: الباحة، وأرامكو السعودية، وأمريكانا، وشمس، والراجحي هي الأكثر نشاطاً بالكمية, كما كانت أسهم شركات: الراجحي، وأرامكو السعودية، والحفر العربية، وسال، والمنجم هي الأكثر نشاطاً في القيمة.



وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 210.50 نقاط، ليقفل عند مستوى 24986.68 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 18 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 900 ألف سهم.

مؤشرا البحرين يغلقان على تباين



أغلق مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 2,067.17 نقطة بانخفاض قدره 2.79 نقطة عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 747.65 نقطة محافظًا على إقفاله السابق.

و بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" بلغت كمية الأسهم المتداولة 8 ملايين و821 ألفا و119 سهما بقيمة إجمالية قدرها مليونان و395 ألفا و680 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 128 صفقة.

البورصة الأردنية تغلق على ثبات



أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على ثبات عند مستوى 2480.76 نقطة.

و بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" بلغت كمية الأسهم المتداولة 3.4 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 5.0 مليون دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2706 صفقات.



بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على انخفاض مؤشرها العام 37ر60 نقطة ليبلغ مستوى 38ر7268 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 82ر0 %.

و بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" بلغت كمية الأسهم المتداولة 5ر264 مليون سهم عبر 16498 صفقة نقدية بقيمة 3ر77 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر السوق الرئيس 41ر31 نقطة ليصل إلى 11ر5973 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 52ر0 % من خلال تداول 2ر91 مليون سهم عبر 6502 صفقة نقدية بقيمة 5ر15 مليون دينار .

كما تراجع مؤشر السوق الأول 57ر72 نقطة لينهي تداولاته عند مستوى 45ر7959 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 90ر0 % من خلال تداول 9ر172 مليون سهم عبر 9996 صفقة بقيمة 7ر61 مليون دينار .