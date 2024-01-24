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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد عمان| انخفاض مؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.40 %

بورصة مسقط
بورصة مسقط

 أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم عند مستوى 4606.69 نقطة منخفضًا 18.4 نقطة، وبنسبة 0.40 % مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4625.08 نقطة.

 

وبلغت قيمة التداول 3 ملايين و763 ألفًا و666 ريالا عُمانيًّا، منخفضة بنسبة 15.5 % مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4 ملايين و456 ألفًا و372 ريالًا عُمانيًّا.

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وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 0.615 % عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 23.84 مليار ريال عُماني.

 

وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة 292 ألف ريال عُماني مشكّلةً ما نسبته 7.75 %، في حين بلغت قيمة بيع غير العُمانيين مليونًا و166 ألف ريال عُماني أي ما يعادل 30.99 بالمائة، بينما انخفض صافي الاستثمار غير العُماني 875 ألف ريال عُماني وبنسبة 23.24 %.

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