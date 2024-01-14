اقتصاد عمان|ارتفاع مؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.48 %

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم عند مستوى 4629.41 نقطة مرتفعًا 22.3 نقطة، وبنسبة 0.48 %مقارنةً بآخر جلسة تداول التي بلغت 4607.10 نقطة.

وبحسب ماذكرته وكالة الأنباء العمانية، فقد بلغت قيمة التداول مليونًا و399 ألفًا و301 ريال عُماني، منخفضة بنسبة 45.3 بالمائة مقارنةً بآخر جلسة تداول التي بلغت مليونين و557 ألفًا و247 ريالًا عُمانيًّا.

وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أنّ القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة 0.069 بالمائة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 23.96 مليار ريال عُماني.

وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة 310 آلاف ريال عُماني مشكّلةً ما نسبته 22.15 بالمائة، في حين بلغت قيمة بيع غير العُمانيين 274 ألف ريال عُماني أي ما يعادل 19.56 بالمائة، بينما ارتفع صافي الاستثمار غير العُماني 36 ألف ريال عُماني وبنسبة 2.59 بالمائة.