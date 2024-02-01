الصحة تنشر 4 نصائح مهمة للمواطنين للوقاية من أمراض الشتاء

وجهت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح الهامة للمواطنين خلال فصل الشتاء و في ظل موجة الطقس البارد تضرب البلاد خلال الأيام الحالية .

وكشفت وزارة الصحة والسكان ، عن 4 نصائح هامة للمواطنين للوقاية من أمراض الشتاء والوقاية من مضاعفاتها التي قد تنتج في ظل الطقس البارد والتي تتمثل في التالي :-

غسل اليدين بالماء والصابون أو استخدام معقم اليدين الذي يحتوي على الكحول وذلك بعد السعال او العطس

تشجيع ارتداء الكمامة خاصة خلال مواسم تفشي الأمراض

إلقاء المناديل المستعملة في سلة المهملات عقب استخدامها

تغطية الفم والأنف عن العطس أو السعال

تنتشر أمرض الجهاز التنفسي في فصل الشتاء بين جميع الفئات العمرية ولكن تقل حدته مع أصحاب المناعة القوية .

وقدمت هيئة الدواء المصرية بعض النصائح للوقاية من أمراض الجهاز التنفسي في فصل الشتاء:​

نصائح للوقاية من أمراض الجهاز التنفسي في فصل الشتاء:​

إذا كان الشخص مريضًا؛ فيجب الابتعاد عن الآخرين، وخاصة الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة أو مضاعفاتها.​

الحفاظ على وجود مسافة آمنة بين الأفراد لتقليل انتشار العدوى والجراثيم.​

القيام بتطهير الأسطح المحتمل تلوثها بالعطس أو الأيدي الملوثة.​

توفير المناديل في مراكز الرعاية الصحية؛ وذلك لجميع الأفراد الذين يحتاجون إليها في المناطق المشتركة (مثل غرف الانتظار).​

توفير مرافق لغسل اليدين بالصابون، والمياه الجارية النظيفة، أو توفير كميات كافية من المنظفات الحكولية يمكن استخدامها من قبل أي فرد.​

توفير الأقنعة لمن يحتاجون إليها.​

يجب أن تكون أوعية النفايات غير القابلة للمس متاحة؛ وذلك للسماح بالتخلص الفوري من المناديل المستعملة أوالأقنعة.​

تثقيف مقدمي الخدمة الصحية حول أهمية تدابير الوقاية عند فحص ورعاية المرضى الذين لديهم علامات وأعراض عدوى الجهاز التنفسي.

النصائح اللي ممكن تجنبك الأمراض الشتوية



ثانياً: جدد هواء المنزل دائماً، ولا تهمل تدفئة جسمك.​​​

ثالثاً: لا تتوقف عن ممارسة التمارين الرياضية.​​​

رابعاً: تجنب التعرض للتغير المفاجئ من الجو الحار للبارد.​​​

خامساً: اهتم بتناول غذاء متنوع ومتوازن، وأكثر من تناول البرتقال والليمون، والأغذية الغنية بفيتامين سي.​​​

سادساً: أكثر من تناول السوائل الساخنة كالبابونج والزنجبيل.​​​