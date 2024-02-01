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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة تنشر 4 نصائح مهمة للمواطنين للوقاية من أمراض الشتاء

السعال
السعال

وجهت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح الهامة للمواطنين خلال فصل الشتاء و في ظل موجة الطقس البارد تضرب البلاد خلال الأيام الحالية .

وكشفت وزارة الصحة والسكان ، عن 4 نصائح هامة للمواطنين للوقاية من أمراض الشتاء والوقاية من مضاعفاتها التي قد تنتج في ظل الطقس البارد  والتي تتمثل في التالي :- 

  • غسل اليدين بالماء والصابون أو استخدام معقم اليدين الذي يحتوي على الكحول وذلك بعد السعال او العطس
  • تشجيع ارتداء الكمامة خاصة خلال مواسم تفشي الأمراض
  • إلقاء المناديل المستعملة في سلة المهملات عقب استخدامها
  • تغطية الفم والأنف عن العطس أو السعال

تنتشر أمرض الجهاز التنفسي في فصل الشتاء بين جميع  الفئات العمرية ولكن تقل حدته مع أصحاب المناعة القوية .

 وقدمت  هيئة الدواء المصرية بعض النصائح للوقاية من أمراض الجهاز التنفسي في فصل الشتاء:​

نصائح للوقاية من أمراض الجهاز التنفسي في فصل الشتاء:​

إذا كان الشخص مريضًا؛ فيجب الابتعاد عن الآخرين، وخاصة الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة أو مضاعفاتها.​

الحفاظ على وجود مسافة آمنة بين الأفراد لتقليل انتشار العدوى والجراثيم.​

 

القيام بتطهير الأسطح المحتمل تلوثها بالعطس أو الأيدي الملوثة.​

توفير المناديل في مراكز الرعاية الصحية؛ وذلك لجميع الأفراد الذين يحتاجون إليها في المناطق المشتركة (مثل غرف الانتظار).​

توفير مرافق لغسل اليدين بالصابون، والمياه الجارية النظيفة، أو توفير كميات كافية من المنظفات الحكولية يمكن استخدامها من قبل أي فرد.​

توفير الأقنعة لمن يحتاجون إليها.​

يجب أن تكون أوعية النفايات غير القابلة للمس متاحة؛ وذلك للسماح بالتخلص الفوري من المناديل المستعملة أوالأقنعة.​

تثقيف مقدمي الخدمة الصحية حول أهمية تدابير الوقاية عند فحص ورعاية المرضى الذين لديهم علامات وأعراض عدوى الجهاز التنفسي.

النصائح اللي ممكن تجنبك الأمراض الشتوية  


ثانياً: جدد هواء المنزل دائماً، ولا تهمل تدفئة جسمك.​​​
ثالثاً: لا تتوقف عن ممارسة التمارين الرياضية.​​​
رابعاً: تجنب التعرض للتغير المفاجئ من الجو الحار للبارد.​​​
خامساً: اهتم بتناول غذاء متنوع ومتوازن، وأكثر من تناول البرتقال والليمون، والأغذية الغنية بفيتامين سي.​​​
سادساً: أكثر من تناول السوائل الساخنة كالبابونج والزنجبيل.​​​

الشتاء السعال العطس الطقس البارد

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