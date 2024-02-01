أخبار التوك شو.. اللحمة هتوصل 500 جنيه وخسارة 200 مليار في البورصة وبسمة وهبة تدافع عن الأزهر بالعبرية

شهدت أخبار التوك شو اليوم عددا من القضايا الهامة التي تهم المواطن المصري، منها اللحوم وأسعار، والحديث عن خسائر في البورصة المصرية والاقتصاد المصري، والحديث عن قطاع غزة، وفيما يلي أبرز ما جاء:

أكد محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن المشروعات التنموية التي أوشكت على الانتهاء بنسبة 70 % أو اكثر يستمر العمل بها للانتهاء منها.

وقالل محمد الحمصاني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج " كل يوم " المذاع على قناة " أون": "القاعدة العامة التي تم التوافق عليها هي استكمال المشروعات التي قاربت على الانتهاء ".

وأضاف محمد الحمصاني:" تم التطرق في اجتماع مجلس الوزراء على ترشيد الإنفاق الاستثماري ومراعاة الظروف الاقتصادية الحالية ".

أكد محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة لديها رؤية لتخفيف الأعباء الاقتصادية وتجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة والحكومة تعمل على الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد المصري.

وقال محمد الحمصاني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج " كل يوم " المذاع على قناة " أون": "المشروعات التنموية التي أوشكت على الانتهاء بنسبة 70 % أو اكثر يستمر العمل بها للانتهاء منها، والقاعدة العامة التي تم التوافق عليها هي استكمال المشروعات التي قاربت على الانتهاء ".

علق حلمي طولان المدير الفني السابق لنادي الزمالك، على خروج منتخب مصر من دور الـ 16 من بطولة أمم أفريقيا .

وقال حلمي طولان في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة " في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور"، :" كمية الفساد المتواجدة داخل منظومة الكرة في مصر فاقت كل الحدود ".

وأضاف حلمي طولان :" في كافة أنحاء العالم تكون كرة القدم مصدر دخل كبير للدولة والأندية وهذا امر لا يحدث في مصر ".

قال الدكتور رائد أبو بدوية، أستاذ القانون الدولي، إنه دون إهمال والتقليل من شأن وأبعاد النتائج الإنسانية الكارثية على سكان قطاع غزة على توقف المساعدات الإنسانية، ودون إهمال أن العائق الأساسي في موضوع تلقي المساعدات هي السلطات الإسرائيلية، لأن هناك آلاف الأطنان من المساعدات المحتجزة والموجودة في رفح المصرية إلا أن الإسرائيليين هم من يعيقون دخول المساعدات، ودون إهمال البعد الإنساني، فإنه لا يرى في موضوع وقف تمويل "الأونروا" إلا في بعده السياسي.

وأضاف "أبو بدوية"، خلال مداخلة ببرنامج "المراقب"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، ويقدمه الإعلامي كمال ماضي، أن البعد السياسي مرتبط بعدة مراحل متطورة بدأت من عملية السلام والمفاوضات النهائية التي حدثت في "كامب ديفيد" في عصر الرئيس الأمريكي "كلنتون"، والتي رأت بأن هناك عقبتين رئيسيتين أمام أي تسوية نهائية وهي القدس واللاجئون.

عقد مجلس الأمن جلسة حول قرار محكمة العدل الدولية بشأن غزة.

وقال مارتن جريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية خلال الجلسة التى نقلتها قناة “اكسترا نيوز”، إن اكتظاظ السكان جنوب غزة مصدر قلق والسكان في غزة يضطرون للنوم تحت الأمطار وعلى الوحل.

وأضاف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن القتال العنيف في غزة سيدفع المزيد للجوء لدول الجوار .

قال محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية، إن مصر لا تدخر جهدًا في التعامل مع الأزمات بفلسطين بداية من 7 أكتوبر وما قبلها، مشيرًا إلى أن هناك مجموعة من الأزمات يخلقها الجانب الإسرائيلي.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن تعليق بعض الدول المساعدات للأونروا فيه الكثير من السلبية، لأن هناك جهودًا تقوم بها مصر وبعض الدول لإيصال المساعدات لغزة، لأن هناك تداعيات خطيرة وتعليق المساعدات يزيد الأزمة تعقيدًا.

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن أن أسعار السلع بالكامل أصبحت جنونية وتزيد يوما بعد يوم، والمواطن يعاني من كل شيء، مشيرا إلى أن الأرز ارتفع بشكل جنوني وأصبح يتراوح بين 30 و45 جنيها، والسكر اختفى من جديد.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن الزيادات الضخمة وصلت للفاصولياء والذي وصل سعر الكيلو إلى 100 جنيه، مستنكرًا "أجيب فاصوليا بـ 100 جنيه، والعدس بـ 80 جنيه الكيلو، إيه اللي بيحصل في الأسعار يا جماعة".

أكدت الإعلامية بسمة وهبة، أن الأزهر الشريف وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر خط أحمر.

ووجهت بسمة وهبة في برنامجها " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور"، رسالة بالعبرية لإسرائيل ونتنياهو مرة أخرى للتأكيد على أن الأزهر وشيخ الأزهر خط أحمر .

عبَّر الإعلامي أحمد موسى، عن حزنه الشديد من ارتفاع أسعار طن الصويا، الذي وصل إلى 43 ألف جنيه؛ بعدما كان بـ 24 ألف جنيه.

وأشار، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، إلى أن أسعار الأعلاف تسير بشكل ضخم للغاية، وسعر اللحمة تخطى الـ300 جنيه، لافتا إلى أنه بهذا المعدل سيصل سعر الكيلو إلى 500 جنيه في شهر رمضان.

كشف الدكتور مصطفى بدرة، خبير اقتصادي، عن أن شائعة وجود تعليمات جديدة بشأن السحب النقدي من البنوك من قبل البنك المركزي أحدث ضرر كبير في الدولة المصرية، إذ أن البورصة المصرية خسرت قرب 200 مليار جنيه، والمؤشر الرئيسي انخفض بنسبة 6%.

وأضاف "بدرة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن الأضرار التي حدثت في الاقتصاد المصري كبيرة نتيجة تلك الشائعة، ويجب أن يكون هناك مصادر موثوقة لمثل تلك الأخبار، إذ أن البورصة أغلقت على تراجع كبير نتيجة هذا التراجع.