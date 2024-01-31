بشرى سارة للعاملين بالكهرباء.. زيادة منحة وقرض الحج.. اعرف القيمة

وافق مجلس إدارة اره الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر الدسوقي بجلسته المنعقدة اليوم الأربعاء ٣١ يناير على زيادة منحة الحج و زيادة قرض الحج للعاملين بالشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة وذلك استجابة للطلب المقدمة من النقابة العامة للمرافق برئاسة المستشار هشام فؤاد.

ووافقت الشركة القابضة للكهرباء على زيادة منحة الحج إلى ( ٢٠٠٠٠ جنيه ) بدلا من ٥٠٠٠ جنيه، كذلك زيادة قرض الحج إلي ( ٥٠٠٠٠ جنيه ) بدلاً من ( ١٠٠٠٠ جنيه )ؤ لتتواكب مع الارتفاع الكبير في تكلفة الحج وتيسيرا على راغبي الحج لبيت الله الحرام في ظل هذه الزيادة الكبيرة في الأسعار .

وقدم المستشار هشام فؤاد الشكر والتقدير للسيد المهندس جابر الدسوقي لدعم سيادته ومساندته الدائمة واستجابته لأى مطلب يخدم مصلحة ابنائه من العاملين كما تقدم بالشكر والتقدير للسادة أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة لتعاونهم ودعمهم الكبير .