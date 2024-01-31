هل تساعد الولايات المتحدة أوكرانيا بعد رفض الكونجرس.. البيت الأبيض يوضح

كشف منسق الاتصالات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، اليوم الأربعاء، أن واشنطن ليس لديها بديل عن الدعم العسكري إلى أوكرانيا دون موافقة الكونجرس على طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأجاب كيربي بالنفي عندما سئل عما إذا كان لدى واشنطن خيارات بديلة لمساعدة أوكرانيا إذا لم يقبل أعضاء الكونجرس طلب بايدن لأغراض الأمن القومي، بما في ذلك الدعم العسكري إلى كييف، "لا".

وشدد على أن البيت الأبيض يحتاج بالضبط إلى التمويل المطلوب، لأنه "تمت معايرته" ليتوافق مع احتياجات كييف.

وأشار كيربي إلى أن القيود الحالية على إمدادات الأسلحة من قبل الغرب لها بالفعل تأثير سيء على الوضع بالنسبة لكييف في ساحة المعركة.