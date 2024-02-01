عضو مجلس "المحامين" يكشف أسباب صعوبة انتخابات النقابة المقبلة|فيديو

قال محمد كركاب عضو مجلس النقابة العامة لـ المحامين إن انتخابات نقابة المحامين هي الأصعب والأكثر زخما في مصر والوطن العربي في كل النقابات وخاصة هذا العام.

عضو مجلس النقابة العامة لـ المحامين:عدد المرشحين لمقعد نقيب وصل إلى ١٩



وأكد كركاب في لقاء مع الإعلامية انجي انور في برنامج مصر جديده الذي يذاع على قناة etc أن سبب هذا الزخم هو عدد المرشحين لمقعد نقيب والذي وصل إلى ١٩ بينهم امرأة والعضوية الذي وصل إلى عدد المرشحين لها ١١٤ في القاهرة الكبرى فقط.

وأضاف عضو مجلس النقابة العامة لـ المحامين، أن أكاديمة المحاماة التي سببت كل ذلك الجدل من المستحيل تنفيذها بشكل مركزي ولكن يمكن تطبيقها بعد الدراسة الجامعية أو خلال الاون لاين.