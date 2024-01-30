مرشح لعضوية مجلس المحامين: مشروع العلاج بالنقابة مخترق ويهدر مواردها

أكد عبد المجيد جابر، المرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين على مقعد استئناف القاهرة والمتحدث الرسمي باسم حملة ادعم نقابتك أن مشروع العلاج بنقابة المحامين مخترق وبقائه بشكله الحالي يعني تدمير أرصدة نقابة المحامين وإهدار للمال العام.

وأشار جابر في تصريحات له، إلى أنه على مجلس النقابة القادم أما الاشتراك في منظومة التأمين الصحي للدولة لمراعاة المحامين وأسرهم صحيا أو التعاقد مع احدي شركات التأمين الصحي الخاصة بوثيقة تأمين صحي على المحامين.

واستطرد جابر أن مشروع الرعاية الصحية مخترق و يبدد اموال النقابة ومليء بالسماسرة والمنتفعين، كما أن مستهلكيه الاساسيين هم غير المشتغلين، مؤكدا أن برنامجه الانتخابي يتناول مقترحات لحل هذه الأزمة بالشكل الذي يوفر منظومة علاجية للمحامي وأسرته وفي نفس الوقت يحفظ أموال النقابة

وسبق أن تقدم عبدالمجيد جابر، المحامي والمتحدث الرسمي باسم حملة ادعم نقابتك، بأوراق ترشحه على مقعد استئناف القاهرة.

وقال جابر: استهدف عودة قلعة الحريات لحفظ كرامة أبنائها وتسترد مهنة المحاماة قيمتها وهيبتها وحل مشاكل المحامين والوقوف مع هموم المحامين فيما يعانونه من غلاء المعيشة وضعف العمل النقابي.