رانيا يحيى: منع الظواهر الموسيقية الجديدة أمر صعب

قالت الدكتورة رانيا يحيى، عميد المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، إن منع الظواهر الموسيقية الجديدة أمر صعب وغير مجدِ.



وأضافت يحيى خلال حوارها لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "في وقت من الأوقات الإعلام كان محدودًا والمنصات كانت قليلة، عكس الآن كل واحد معه منصة إعلامية الموبايل".

الانتباه



وتابعت: "علينا الانتباه أن هناك تغيير حصل في المجتمع ككل وفي شكل الإعلام والأداة الإعلامية نفسها، لذلك علينا أن يكون لدينا قنوات قوية ومؤثرة لتقديم منتج ثقافي متنوع ومختلف".



ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.