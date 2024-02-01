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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

في عيد ميلادها.. سر خلاف نادية شكري مع والدها وتدخل سعيد صالح

نادية شكري
نادية شكري

تحتفل اليوم الخميس 1 فبراير، الفنانة نادية شكري ، بعيد ميلادها الـ 69، إذ ولدت بمثل هذا اليوم بمحافظة القاهرة، عام 1955. 

 

مسيرة نادية شكري

وتعتبر نادية شكري ، إحدى الفنانات اللاتى قدمن عددًا قليلاً من الأعمال المسرحية، وتوقفت فترة طويلة عن التمثيل. 

ومن أشهر أعمال أعمال نادية شكري ، الفنية مسرحية "العيال كبرت"، وهي "آخر فرد" في العائلة بعد رحيل جميع أبطال المسرحية. 

 

خلاف نادية شكري مع والدها 

كان سعيد صالح سببًا في الصلح بين نادية شكري ، ووالدها أثناء عرض مسرحية «العيال كبرت»، ولولا موقفه هذا كان يمكن أن يطول الخلاف مع والدها.

وقالت نادية شكري: «أتذكر دائما موقفه معي في مصالحتي على أبي رحمة الله، حيث كان يوجد خلاف كبير بيني ووالدي وفي إحدى الليالي عرض المسرحية فوجئت بوالدي ومعه أصدقاؤه يجلسون في أول صف بالمسرح، وأثناء خروجي شاهدني "سعيد" وأنا أبكي، فسألني ماذا حدث، فقلت له أن والدي يجلس في أول صف، فقال لي "ولا يهمك"، ودخل إلى خشبة المسرح ونظر إلى أبي أمام الجمهور وقال له "مالك يا عم شكري مزعل بنتك ليه" وأخذ يضحك مع الجمهور».

 

سبب طلاق نادية شكري من سامي العدل

الفنانة نادية شكرى كانت متزوجة من سامي العدل وانفصلت عنه مرتين قبل طلاقهما بشكل نهائي.

وفي أحد اللقاءات التلفزيونية كشفت نادية شكري، عن سبب الطلاق، وقائلة "كنت شديدة الغيرة عليه وفي نفس الوقت كان رجل "شقي" ولم يتحمل غيرتي". 

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