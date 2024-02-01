نشر الإعلامي مهيب عبد الهادي تصريحات عبد الرحمن طارق مراسل إم بي سي مصربشأن كواليس مباراة مصر و الكونغو عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وقال عبد الرحمن طارق : حازم إمام قدم استقالته لجمال علام عقب الخسارة من الكونغو .

وتابع عبد الرحمن طارق:و فيتوريا كان مشتت.. والدليل أحمد فتوح اتفاجيء بمشاركته.. ومروان عطية كان أساسي في مباراة غانا وقبل تسليم التشكيل الرسمي خرج مفاجأة .

وودع منتخب مصر بطولة أمم إفريقيا، بعد الخسارة أمام الكونغو الديمقراطية بنتيجة 8- 7 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1- 1.