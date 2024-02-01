رئيس مدينة رأس غارب يواصل لقاءاته الدورية مع المواطنين

واصل اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب، اليوم لقاءاته الدورية مع المواطنين، وحرص على الإستماع إلى الأهالي وتلبية طلباتهم وفقا للقانون.

ناقش رئيس المدينة خلال اللقاء 6 طلبات مقدمة من المواطنين، بحضور مديري إدارات خدمة المواطنين والأملاك والإيرادات والادارة الهندسية و الشئون القانونية، لمناقشة طلبات المواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم فى ضوء اللوائح والقوانين.

تنوعت الطلبات ما بين الحصول على وحدات سكنية، وترخيص كشك، واستلام استلام عقد بمنطقة بلوكات الـ 75 وحدة، وتقديم استبدال شقة من المستلمين وحدة سكنية بديل العشوائيات نظرا لوجود أحد أفراد الأسرة من ذوى الاحتياجات الخاصة، وإزالة منزل بشارع الأزهر نظرا لتتهالكه وادراجه ضمن بديل العشوائيات، والحصول على وحدة سكنية.