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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

رحمة رياض تكشف جنس مولودها الأول

رحمة رياض
رحمة رياض

أعلنت الفنانة رحمة رياض، عن جنس مولودها الأول، وقالت في حوار لها مع مجلة Vogue Arabia ، إنها حامل في بنت وتنتظر وضعها قريبا. 

 

رحمة رياض تخسر حملها الأول

وفي بداية العام الماضي 2023، خسرت الفنانة رحمة رياض، حملها الأول بعد تعرضها لوعكة صحية، ونشرت رحمة رياض تغريدة لها عبر تويتر، طمأنت جمهورها على صحتها ولم تؤكد خبر وفاة طفلها، وقالت: "حبايبي شكرًا على سؤالكم واهتمامكم حبيت أطمنكم تعرضت لوعكة صحية والحمد لله قاعدة أنحسن دعواتكم  ليا بالشفاء.. أحبكم هواي".

 

أزمة رحمة رياض وشقيقها

من جهة أخرى، أثارت الفنانة رحمة رياض الجدل منذ فترة، وأعربت عن غضبها الشديد بعد ان علمت بقرار شقيقها بالتبرؤ منها وبعدها سامحته عندما اعتذر لها على ما بدر منه فى فترة ما.

وقالت رحمة رياض فى تصريحات تليفزيونية : "أعذره لأنه يعيش بمجتمع صعب، مجتمعنا العراقي يرفض حرية المرأة المُطلقَة، موضحةً أن الفيديو الذي نشره عن التبرؤ كان مستفزا جدًا.. بالبداية شعرت بالقهر والجرح والحزن من حديثه عني، ولكن كنت أقول مهما حدث يظل أخويا وسندي، وعندما أحتاجه سيقف بجانبي.

 

وأوضحت رحمة رياض ، قائلة : من كل قلبي غفرت له وسامحته، لأني أعلم بمدى صدق اعتذاره، وأعلم وأقدر أيضًا الظروف والمجتمع الذي يعيش به، حيث إن المجتمع يظل ينتقد ويعايرون الأشخاص بأقاربهم.

أغنية حلو هالشعور

وقد طرحت الفنانة العراقية رحمة رياض، مؤخرًا، أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "حلو هالشعور"، على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والتي حققت ما يقرب من 10 ملايين من المشاهدات منذ طرحها من شهر ونصف.

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