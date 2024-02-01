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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احرص على تناوله.. مشروب يحمي عضلة القلب

مشروب القرفة
مشروب القرفة

يعد مشروب القرفة أحد أنواع التوابل  والأعشاب القوية، وتمتاز برائحتها القوية ونكهتها الغنية، إضافة إلى ذلك، تستخدم القرفة كأعشاب تقوي عضلة القلب، كما تحتوي على مضادات الأكسدة القوية التي تساعد في جعلها مادة طبيعية حافظة للأغذية، كما أن مضادات الأكسدة تحمي الجسم من الجزيئات الضارة المسببة للأمراض المزمنة كأمراض القلب والسرطان.

ووفقا لموقعEveryday health، نعرض فوائد مشروب القرفة لعضلة القلب.

تقول بعض الدراسات إن تناول القرفة يوميًا يمكنه المساعدة في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، فبعض الأطعمة يمكن أن تؤثر على ضغط الدم والدهون الثلاثية ومستويات الكوليسترول والالتهابات، وكلها عوامل خطر للإصابة بأمراض القلب. 

لذلك سنوضح فيما يلي أفضل الأكلات والأعشاب والمشروبات لتقوية عضلة القلب.

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تساعد القرفة على تقليل نسبة الكوليسترول الضار في الدم، كما يمكنها أن تقلل ضغط الدم.

ويكثر التساؤل: "هل القرفة ترفع الضغط؟، حيث يعتقد العديد وجود تعارض بين القرفة والضغط، ولكن على عكس ذلك، وجد أن تناول القرفة بكميات قليلة قد يساعد في خفض ضغط الدم وتنظيمه.

وأوضحت بعض الدراسات أن تناول القرفة يوميًا يمكنه المساعدة في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، ولذلك تستخدم القرفة كأعشاب تقوي عضلة القلب، كما تحتوي القرفة على مضادات الأكسدة القوية التي تساعد في جعل القرفة مادة طبيعية حافظة للأغذية، كما أن مضادات الأكسدة تحمي الجسم من الجزيئات الضارة المسببة للأمراض المزمنة كأمراض القلب والسرطان. 

يرتبط تناول القرفة بانتظام بالحفاظ على صحة القلب، إذ إنها تساعد في الحد من خطر الإصابة بأمراض القلب، وتقلل مستوى الكوليسترول الكلي، والكوليسترول الضار، والدهون الثلاثية، وتحافظ على مستوى الكوليسترول الجيد في الجسم، وتساهم في تنظيم مستوى السكر وضغط الدم.

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